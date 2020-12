किसान आंदोलन: मुस्लिमों ने अदा की नमाज, प्रोटेक्शन में खड़े दिखे सिख

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं. एक के बाद एक विपक्षी दल किसानों के समर्थन में सामने आ रहे हैं. वहीं अब पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में मुस्लिम पक्ष भी जुड़ गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं और सिख समुदाय के लोग उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सिख समुदाय के लोग नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास खड़े होकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इस वीडियो को राणा आयुब नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है. लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. यूजर्स लिख रहे हैं कि भावुक करने वाला यह वीडियो भारत की एकता को दर्शा रहा है.

This made me emotional. Sikh brothers standing in solidarity with Muslims while they offer namaz at the farmers protest. pic.twitter.com/1QqC03vKR0