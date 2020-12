डिजिटल हुए आंदोलनकारी किसान, ट्विटर-फेसबुक-इंस्टा पर दे रहे लाइव अपडेट्स

दिल्ली की सीमाओं पर पिछले तीन हफ्तों से डटे हुए किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं. कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को देश के कई हिस्सों से समर्थन मिल रहा है. अब किसानों ने अपनी आवाज को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है. आंदोलन में शामिल युवा किसानों ने किसान एकता मोर्चा नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए हैं, जिसके जरिए आंदोलन की जानकारी साझा की जा रही है.



युवा किसानों ने आंदोलन को लेकर पूरी आईटी सेल तैयार की है, जिसके जरिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर अकाउंट्स बनाए गए हैं.



इन अकाउंट्स के जरिए आंदोलन से जुड़े लाइव अपडेट्स, मांगें, वीडियो और अन्य संदेश साझा किए जा रहे हैं. 16 दिसंबर से शुरू किए गए अकाउंट्स को अबतक हजारों की संख्या में लोग फॉलो कर चुके हैं.

आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचीं अभिनेत्री स्वरा भास्कर का भी एक वीडियो ट्विटर अकाउंट पर डाला गया है, जिसमें वो लोगों से सोशल मीडिया पर जारी मुहिम से जुड़ने की अपील कर रही हैं.

Thanks alot for coming up in support of farmers @ReallySwara #DigitalKisan #DigitalKisanMorcha pic.twitter.com/5uzO6fxbOe