scorecardresearch
 

Feedback

₹40 हजार के सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान...बड़े चाव से घंटों तक गिनते रहे कर्मचारी, शोरूम मालिक की भर आई आंखें

Farmer Buys Scooter with ₹40000 in Coins: होंडा शोरूम में एक किसान अपने परिवार के साथ स्कूटी खरीदने पहुंचा. स्कूटी खरीदने का यह तरीका थोड़ा हटकर था, जिसने शोरूम में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया.

Advertisement
X
शोरूम के कर्मचारी घंटों तक गिनते रहे सिक्के.(Photo:Screengrab)
शोरूम के कर्मचारी घंटों तक गिनते रहे सिक्के.(Photo:Screengrab)

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला मुख्यालय में मेहनत की कमाई का एक अद्भुत दृश्य सामने आया, जिसने देवनारायण होंडा शोरूम में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया. यहाँ एक किसान अपने परिवार के साथ स्कूटी खरीदने पहुंचा, लेकिन भुगतान का तरीका सबसे हटकर था.

किसान ने स्कूटी की कीमत का एक बड़ा हिस्सा सिक्कों में चुकाया. वह बोरे में भरकर 10 और 20 रुपये के सिक्के लेकर आया था, जिनकी कुल कीमत 40 हज़ार रुपये थी. किसान ने बताया कि उसने ये पैसे पिछले 6 महीनों की कड़ी मेहनत से बचाकर इकट्ठे किए थे.

खास बात यह रही कि सिक्कों की इस बड़ी राशि को गिनने में शोरूम के कर्मचारियों को घंटों का समय लगा. स्कूटी की बाकी की राशि का भुगतान किसान ने नोटों में किया. 

सम्बंधित ख़बरें

Thar fell down from showroom
कार खरीदने के बाद नींबू कुचलने की रस्म में हादसा, शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिरी Thar 
सीतामढ़ी के गैंगस्टर का दिल्ली में हुआ एनकाउंटर. (Photo: Screengrab)
कार, बैरिकेडिंग और गैंगस्टर्स... देश की राजधानी में हुई सबसे बड़ी मुठभेड़ की पूरी कहानी 
कार्बाइड गन से खतरे में आंखों की रोशनी.(Photo:Screengrab)
देसी बंदूक से दिवाली काली... ₹150 की गन, छीन ले गई 125 आंखों की रोशनी 
सीतामढ़ी के गैंगस्टर का दिल्ली में हुआ एनकाउंटर. (Photo: Screengrab)
कार, बैरिकेडिंग और गैंगस्टर्स... देश की राजधानी में हुई सबसे बड़ी मुठभेड़ की पूरी कहानी 
police team
प्यार के चक्कर में हत्या और आत्महत्या? जशपुर में युवा जोड़े के शव मिलने से हड़कंप 

किसान की सादगी और उसकी कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर, शोरूम के मालिक आनंद गुप्ता ने एक मिसाल पेश की. आनंद गुप्ता ने न सिर्फ खुशी-खुशी इन सिक्कों को स्वीकार किया, बल्कि किसान की मेहनत को सम्मान देते हुए किसान परिवार को स्कूटी के साथ एक खास उपहार भी भेंट किया. 

Advertisement

यह कहानी न केवल स्कूटी खरीदने के एक अनोखे तरीके को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि मेहनत की कमाई का मूल्य कितना बड़ा होता है. 

(रिपोर्ट: शुभम सिंह)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Advertisement