विदेश मंत्री एस जयशंकर की मां सुलोचना सुब्रह्मण्यम का निधन, नेताओं ने जताया शोक

विदेश मंत्री एस जयशंकर की मां सुलोचना सुब्रह्मण्यम का शनिवार को निधन हो गया. जयशंकर ने इस बारे में एक ट्वीट के जरिए सूचना दी. इसके साथ ही विदेश मंत्री ने ट्विटर पर अपनी मां की एक तस्वीर भी शेयर की.

विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा, "बहुत दुख के साथ यह सूचित कर रहा हूं कि मेरी मां सुलोचना सुब्रह्मण्यम का आज निधन हो गया. हम उनके मित्रों एवं शुभचिंतकों से उन्हें अपनी यादों में बनाए रखने का अनुरोध करते हैं. उनकी बीमारी के दौरान उन्हें हिम्मत देने वाले सभी लोगों का हमारा परिवार विशेष रूप से आभारी है."

Deeply grieved to inform of the passing away today of my mother Sulochana Subrahmanyam. We ask her friends and well-wishers to keep her in their thoughts. Our family is especially grateful to all those who supported her during her illness. pic.twitter.com/6hEzbFJB1q