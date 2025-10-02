Dussehra Wishes 2025: विजयदशमी पर अपनों को भेजें ये मैसेज, खास अंदाज में दें दशहरा की शुभकामनाएं

हिन्दू मान्यताओं के अनुसार, दशहरा पर्व हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी. इस मौके पर आप अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को स्पेशल मैसेज भेजकर दशहरा की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

> रावण रूपी अहंकार का सबके मन से नाश हो

श्री राम जी का सबके हृदय में वास हो

विजयदशमी की शुभकामनाएं!

> सच्चाई की जीत

बुराई की हार

आपके लिए खुशियों लेकर आए

दशहरे का त्योहार

Happy Dussehra 2025

> विजयादशमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाए

रावण पर राम की जीत की तरह, आपके जीवन में भी अच्छाई की जीत हो!

Happy Dussehra 2025

> हृदय में धारण करें प्रभु श्री राम का नाम

अपने भीतर के रावण का करें सर्वनाश

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

> अधर्म पर धर्म की जीत का प्रमाण है

कथा ये श्री राम की बहुत ही महान है

दशहरा की शुभकामनाएं

> बुराई का नाश हो, सुख का आवास हो

राम बसे आपके मन में, रावण न आसपास हो

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

---- समाप्त ----