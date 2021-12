Pinaka-ER का डीआरडीओ ने पोखरन में का किया सफल परीक्षण

रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. शनिवार को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम Pinaka-ER का सफल परीक्षण किया. डीआरडीओ ने इस बात की जानकारी दी. डीआरडीओ ने बताया कि ये परीक्षण राजस्थान के पोखरन में किया गया.

इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को डीआरडीओ के अरमामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट (ARDE) और पुणे की हाई एनर्जी मटैरियल रिसर्च लैब (HEMRL) ने मिलकर तैयार किया है.

#WATCH | Extended Range Pinaka (Pinaka-ER) Multi Barrel Rocket Launcher System successfully tested at Pokhran Range. The system is designed by DRDO Laboratory ARDE along with HEMRL, Pune, the technology has been transferred to the Indian industry.



(Source: DRDO) pic.twitter.com/DPXoaB7xpi