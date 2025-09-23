'PM आवास के बाहर भी गड्ढे हैं...', खराब सड़कों के सवाल पर भड़क गए डीके शिवकुमार

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खराब सड़कों और गड्ढों की समस्या को लेकर राज्य सरकार विवादों में है. इस बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा.

शिवकुमार ने कहा कि मैं कल ही दिल्ली गया था. मीडिया को ये भी दिखाना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास के सामने कितने गड्ढे हैं. उन्होंने कहा कि खराब सड़कें देशभर की समस्या है. मैं कहना चाहता हूं कि ये गड्ढे हर जगह हैं. लेकिन मीडिया सिर्फ कर्नाटक के गड्ढे दिखा रही है, जो ठीक नहीं है.

#WATCH | Patna, Bihar: On his reported statement, "Potholes are everywhere, outside PM's house in Delhi too," Karnataka Deputy CM D.K. Shivakumar says, "Yes, you can see there are potholes everywhere...Media is not showing you. If you want, I will show the potholes." pic.twitter.com/Eeph3pIz7f — ANI (@ANI) September 23, 2025

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को लेकर अनावश्यक आलोचना की जा रही है. प्रधानमंत्री के आवास के बाहर वाली सड़क पर ही 100 मीटर के दायरे में 50 गड्ढे हैं. यहां तक कि मेरे दिल्ली स्थित सफदरजंग इन्क्लेव वाले घर के सामने भी गड्ढे हैं. मुंबई और देश के किसी भी शहर में गड्ढों की समस्या है, तो फिर निशाना केवल बेंगलुरु पर क्यों साधा जा रहा है?

उन्होंने कहा कि मैं बड़ी आईटी कंपनियों को बताना चाहता हूं कि गड्ढों जैसी समस्याएं हर जगह है. हम अपना काम कर रहे हैं. यह समस्य केवल कर्नाटक की नहीं है. लेकिन हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे निभा रहे हैं. ऐसे में सिर्फ कर्नाटक को निशाना बनाना ठीक नहीं है. अगर बीजेपी सरकार के समय सड़कों की मरम्मत हुई होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती. उन्होंने कुछ नहीं किया. अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं. कोई बात नहीं, हम अपना दायित्व निभाएंगे.

