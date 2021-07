UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हुआ गुजरात का धोलावीरा, PM मोदी ने दी बधाई

गुजरात के हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. यूनेस्को विश्व धरोहर समिति (WHC) के 44वें सत्र के बाद धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज को शामिल किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को बेहद शानदार खबर करार दिया.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भारत का एक और शहर शामिल हो गया है. यूनेस्को ने आज मंगलवार को धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस खबर से बहुत खुशी हुई है. धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और हमारे अतीत के साथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है. विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में रुचि रखने वालों को यहां की यात्रा अवश्य करनी चाहिए.

Absolutely delighted by this news.



Dholavira was an important urban centre and is one of our most important linkages with our past. It is a must visit, especially for those interested in history, culture and archaeology. https://t.co/XkLK6NlmXx pic.twitter.com/4Jo6a3YVro