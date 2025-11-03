scorecardresearch
 

दिल्ली में सर्दी की दस्तक...नवंबर शुरू होते ही गिरा पारा, सोमवार सीजन का सबसे ठंडा दिन

दिल्ली के आया नगर में सोमवार को सुबह 8 बजे न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सीजन का सबसे ठंडा दिन है. मौसम विभाग की मानें तो पिछले दिनों से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है. एक नवंबर को सुबह 8 बजे न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज किया गया था. इसके बाद दो नवंबर को सुबह आठ बजे ये गिरकर 16.6 डिग्री तक पहुंच गया था.

दिल्ली में लुढ़का पारा. File Photo: PTI)
दिल्ली में लुढ़का पारा. File Photo: PTI)

नवंबर शुरू होते ही दिल्ली में सर्दी का एहसास होने लगा है. सोमवार को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है. दिल्ली के आया नगर में सुबह 8 बजे न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो पिछले दो दिनों की तुलना में काफी कम है. ठंड बढ़ने का कारण पारा गिरना और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आई है. एक नवंबर को सुबह 8 बजे न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज किया गया था. इसके बाद दो नवंबर को सुबह आठ बजे ये गिरकर 16.6 डिग्री तक पहुंच गया और आज सुबह आया नगर में तापमान केवल 13.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सीजन में सबसे कम है. जिससे लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा हुआ.

मौसम विभाग ने बतया कि पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहले ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं को प्रभावित करता है. हालांकि, आज दिल्ली में हवा की रफ्तार कम थी, लेकिन गिरे हुए तापमान के कारण सर्दी काफी बढ़ गई.

12-14 डिग्री के बीच रह सकता है तापमान

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहले ही उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं. आने वाले दो-तीन दिनों में तक न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री के बीच रह सकता है. सुबह कोहरा रहेगा, विजिबिलिटी कम हो सकती है. साथ ही दिन में अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री रहने का अनुमान है. 

पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के पूरी तरह से सक्रिय होने पर पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों, खासकर दिल्ली पर पड़ेगा.

