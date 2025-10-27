scorecardresearch
 

Feedback

UPSC अभ्यर्थी हत्याकांड को हादसा दिखाने की कोशिश, पर CCTV फुटेज से खुला राज

दिल्ली के गांधी विहार में UPSC की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय रामकेश मीणा हत्या मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें B.Sc. फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान भी शामिल है

Advertisement
X
UPSC अभ्यर्थी हत्याकांड को हादसा दिखाने की कोशिश. (photo: ITG)
UPSC अभ्यर्थी हत्याकांड को हादसा दिखाने की कोशिश. (photo: ITG)

दिल्ली के गांधी विहार में UPSC की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय रामकेश मीणा की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक युवती अमृता चौहान भी शामिल है, जो B.Sc. फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हत्या के बाद कमरे में आग लगाकर इसे हादसा दिखाने की कोशिश की थी.

दरअसल, 6 अक्टूबर को गांधी विहार की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी. स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई. इसके बाद क्राइम टीम और FSL टीम ने जांच की, जहां एक बुरी तरह झुलसा हुआ शव मिला, जिसकी पहचान यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यार्थी रामकेश मीणा के रूप में हुई.

CCTV फुटेज से सुलझी गुत्थी

सम्बंधित ख़बरें

लिव-इन पार्टनर लड़की ने किया युवक का कत्ल
लिव-इन पार्टनर का लव-धोखा और कत्ल... क्राइम सीरीज देख लड़की ने ले ली UPSC छात्र की जान 
Delivery boy rapes doctor in Delhi.
ऑनलाइन फ्रेंडशिप फिर रेप... डिलीवरी बॉय ने फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर महिला को फंसाया 
Acid Attack
दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक, NSUI ने की कड़ी आलोचना 
A student was chased and attacked with acid by friends, resulting in burned hands.
DU की छात्रा पर एसिड अटैक, आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी  
Acid attack on a student in Delhi, hands burned while trying to protect her face.
दिल्ली में महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, DU की छात्रा पर दिनदहाड़े फेंका तेजाब 

प्रारंभिक जांच में ये हादसा दिखा, लेकिन परिवार के शक और CCTV फुटेज की मदद से पुलिस को हत्या का सुराग मिला. CCTV फुटेज में 5-6 अक्टूबर की रात को दो युवक और एक युवती बिल्डिंग में एंट्री करते हुए और 39 मिनट बाद एक व्यक्ति बाहर आते हुए नजर आ रहा था. इसके बाद करीब 2:57 बजे अमृता चौहान और एक व्यक्ति इमारत से बाहर निकलते देखे गए. पुलिस ने बताया कि इन लोगों के बाहर आने के तुरंत बाद कमरे में आग लग गई. जांच में अमृता का मोबाइल लोकेशन भी घटना स्थल के आसपास पाया गया, जिससे उसपर शक और ज्यादा गहराया गया.

Advertisement

अमृता ने रची हत्या की साजिश

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में अमृता चौहान ने हत्या की साजिश का खुलासा किया. अमृता ने स्वीकार किया कि उसने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की साजिश रची थी. चूंकि अमृता B.Sc. फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी और उसे क्राइम वेब सीरीज देखने का भी शौक था, इसलिए वह जानती थी कि हत्या को आग की घटना में कैसे बदलना है.

उसने पुलिस टीम को बताया कि मृतक रामकेश मीणा के पास उसकी कुछ निजी वीडियो और तस्वीरें थीं जो एक हार्ड डिस्क में थीं. जब अमृता को इन वीडियो के बारे में पता चला, तो उसने रामकेश से उन्हें डिलीट करने को कहा. पर रामकेश ने वीडियो डिलीट करने से इनकार कर दिया.

अमृता ने ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सुमित कश्यप को बताई. इसके बाद सुमित और संदीप के साथ मिलकर रामकेश की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर कमरे में तेल, शराब डालकर आग लगा दी. सुमित जो LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है, ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल धमाका कराने के लिए किया.

हार्ड डिस्क-ट्रॉली बैग बरामद

पुलिस ने अमृता से पूछताछ के बाद तीन हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, मृतक की शर्ट और दो मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को भी गिरफ्तार किया गया.

Advertisement

पुलिस ने इस मामले में धारा 287/106(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया है. आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित सबूत जुटाने में जुटी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    Advertisement