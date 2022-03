दिल्ली में पोल से टकराया स्पाइसजेट का विमान, हुआ ये बुरा हाल

दिल्ली में सोमवार को स्पाइसजेट (SpiceJet) का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दरअसल, उड़ान को पीछे करते वक्त यह पोल से टकरा गया. इसके चलते एलेरॉन को नुकसान पहुंचा है. हालांकि, बाद में दूसरे विमान ने यात्रियों को बैठाकर उड़ान भरी.

विमान को दिल्ली से जम्मू के लिए उड़ान भरना था. इसे पीछे करते वक्त इसका दक्षिणी हिस्सा पोल से टकरा गया. इसके चलते एलेरॉन क्षतिग्रस्त हो गया. इसके चलते यह विमान उड़ान नहीं भर सका. हालांकि, बाद में दूसरे विमान ने जम्मू के लिए उड़ान भरी.

Today, SpiceJet flight SG 160 was scheduled to operate between Delhi & Jammu. During push back, the right-wing trailing edge came in close contact with a pole, causing damage to aileron. A replacement aircraft has been arranged to operate the flight: SpiceJet Spokesperson. pic.twitter.com/oZ7rPQYhoB