रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में एक और संदिग्ध डिटेन, पुलवामा से इलेक्ट्रीशियन तुफैल SIA के हत्थे चढ़ा

दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है. जम्मू-कश्मीर की SIA और SOG ने पुलवामा के रहने वाले इलेक्ट्रिशियन तुफैल अहमद को एक इंडस्ट्रियल एरिया से उठाया है.

रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में पुलवामा के तुफैल अहमद हिरासत में (Photo: PTI)
Electrician detained in Delhi blast case: दिल्ली के रेड फोर्ट धमाके की जांच में एक और अहम कार्रवाई की गई है. जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने पुलवामा के रहने वाले तुफैल अहमद को पकड़ा है. तुफैल एक इलेक्ट्रिशियन है, जो वहां के एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में काम करता था. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पूछताछ करने पर कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, जिनसे लगता है कि तुफैल का रोल इस मॉड्यूल में पहले समझे से ज़्यादा बड़ा हो सकता है. एजेंसियां इस बात को गहराई से खंगाल रही हैं कि तुफैल किन लोगों के संपर्क में था, उसकी एक्टिविटीज क्या थीं और दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में उसका कितना योगदान हो सकता है.

SIA और SOG की टीमें पहले से ही जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इस इंटरस्टेट नेटवर्क के बारे में जांच कर रही थीं, और तुफैल को पकड़ना इसी कार्रवाई का हिस्सा है. टीमें इस पूरे नेटवर्क को समझने में लगी हैं, ताकि साजिश में शामिल हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सके.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट: विदेश से हैंडलर ने भेजे थे सुसाइड बॉम्बिंग के 3 दर्जन Videos, मुजम्मिल-उमर का ऐसे हुआ ब्रेनवॉश

क्या पता चला, जांच कैसे आगे बढ़ रही है

अब पुलिस और जांच एजेंसियां तुफैल के खिलाफ सारे सबूत जोड़ रही हैं. उनका मकसद है कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश से जुड़ा हर छोटा-बड़ा किरदार सामने आए. आने वाले दिनों में पुलिस उसके कॉन्टैक्ट्स, फोन रिकॉर्ड्स और गतिविधियों की और गहराई से जांच करेगी. इससे धमाके की सच्चाई और उसमें शामिल नेटवर्क की परतें खुलेंगी.

आत्मघाती हमलावर उमर नबी एक डॉक्टरी पढ़ाई करने वाला छात्र था, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट टीचर था. इसके साथी डॉ. मुजफ्फर और अन्य मेडिकल स्टाफ को भी संदिग्ध मानकर गिरफ्तार किया गया है. विस्फोटक सामग्री और हथियार भी बरामद हुए हैं. यह पूरा मामला जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूह से जुड़ा हुआ माना जा रहा है.

कब हुआ था हमला?

10 नवंबर को दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक ज़ोरदार धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए थे, जिनमें आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी भी शामिल था. धमाका एक सफेद हुंडई i20 कार में हुआ था, जिसे आत्मघाती हमलावर उमर ने चलाया था. उमर फरिदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था.

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हैं कि यह धमाका एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें कई जगहों पर हमला करने की योजना थी. आरोपियों ने इस पूरी योजना के लिए खुद पैसे जुटाए थे. इस सतर्कता भरे मामले में पुलिस ने विस्‍तृत जांच शुरू कर रखी है और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए तेजी से काम कर रही है.
इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्री गंभीर हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी इस हादसे के पीछे है, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

यह खबर अपडेट की जा रही है.
 

