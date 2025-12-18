scorecardresearch
 
पहले लखनऊ का मैच रद्द, अब दिल्ली-NCR में घने कोहरे का घेरा, जीरो हुई विजिबिलिटी

उत्तर भारत में घना कोहरा और जहरीला स्मॉग लगातार कहर बरपा रहा है. कल लखनऊ में भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच स्मॉग के कारण रद्द हो गया. अब दिल्ली-NCR में सुबह घने कोहरे की चादर छा हुई, कई जगह विजिबिलिटी जीरो हो गई. वहीं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास जहरीले स्मॉग की मोटी परत दिखी, जहां AQI 349 पर 'वेरी पुअर' कैटेगरी में दर्ज किया गया.

दिल्ल-एनसीआर के इलाकों में छाया घना कोहरा. (photo: ITG)
उत्तर भारत में सर्दी के साथ घना कोहरा और स्मॉग का कहर जारी है. कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच घने स्मॉग के कारण रद्द हो गया. दिल्ली-NCR में भी सुबह-सुबह घने कोहरे और धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंच गई. वहीं, घने कोहरे और धुंध के कारण सड़कों पर वाहनें रेंग रहे हैं.  

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी जीरो हो गई है. घने कोहरे से हाईवे वाहनें रेंग रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है. यमुना एक्सप्रेसवे, NH-48 जैसे रूट्स पर स्पीड लिमिट कम की गई. एअर इंडिया, इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की कि फ्लाइट स्टेटस चेक करें. पिछले दिनों 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुईं. इसके अलावा IMD ने पंजाब, हरियाणा, UP में भी डेंस फॉग की वार्निंग दी है.

IMD के अनुसार, 18 से 20 दिसंबर तक मॉर्निंग में हल्के से घना कोहरा रहेगा. एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स लागू हैं, फ्लाइट्स डिले और कैंसल हो रही हैं. ट्रेनें भी लेट चल रही हैं. AQI 'वेरी पुअर' से 'सीवियर' के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है.

दिल्ली-NCR में GRAP IV लागू

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास जहरीले स्मॉग की मोटी परत दिखी, जहां AQI 349 पर 'वेरी पुअर' कैटेगरी में दर्ज किया गया है.सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में कई इलाकों का AQI 'वेरी पुअर' से 'सीवियर' के बीच बना हुआ है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के सभी उपाय लागू कर दिए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर बैन, व्हीकल रेस्ट्रिक्शंस और अन्य सख्त कदम शामिल हैं.

लोगों से मास्क पहनने की अपील

प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील है कि मास्क पहनें, बाहर निकलते समय सावधानी बरतें. प्रदूषण और कोहरे का ये मिश्रण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है.

लखनऊ में T20 मैच रद्द

वहीं, बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में घना स्मॉग छा जाने से मैच बिना टॉस के कैंसल करना पड़ा. जहां AQI 400 पार हो गया था. बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने और प्लेयर्स की सेफ्टी को खतरे को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया.

मैच के रद्द होने के बाद लोग BCCI के पीक विंटर में उत्तर और पूर्वी भारत में इंटरनेशनल मैच शेड्यूल करने पर टूर्स एंड फिक्सचर्स कमेटी पर सवाल उठे हैं. साथ ही लोग लखनऊ में डे-नाइट मैच कराने के फैसले की भी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि विंटर में फॉग और स्मॉग आम है.

---- समाप्त ----
