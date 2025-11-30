इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, 3 आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इंटरनेशनल और अंतरराज्यीय पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है. इस मॉड्यूल का सरगना शहजाद भट्टी है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा था. पुलिस ने यूपी, एमपी और पंजाब तीन से आतंकियों को गिरफ्तार किया है.



स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट (TYR) ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. गिरफ्तार आतंकियों में पंजाब से जुड़े संदिग्ध प्रमुख हैं, जो गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए हथियार और विस्फोटक तस्करी कर रहे थे. मॉड्यूल के अन्य सदस्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मुरादाबाद से तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से पकड़े गए हैं.

पुलिस के अनुसार, ये गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी शहजाद भट्टी टेरर मॉड्यूल के नेतृत्व में काम कर रहे थे जो पाकिस्तान से संचालित हो रहा है.

नेटवर्क के लिए भर्ती का शक

पुलिस को जांच में पता चला है कि ये मॉड्यूल पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था. आरोपी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ISI से निर्देश लेते थे और दिल्ली-एनसीआर में विस्फोटक हमलों की प्लान कर रहे थे. पुलिस को शक है कि ये नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में युवाओं को भर्ती कर रहा था.

बता दें कि शहजाद भट्टी ने हाल ही में पंजाब में एक BJP नेता के घर के बाहर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली थी. ये मॉड्यूल बिश्नोई गैंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो पहले एक-दूसरे के दुश्मन माने जाते थे. अब ISI के दबाव में ये गुट एकजुट होकर हाइब्रिड थ्रेट पैदा कर रहे हैं.

अनमोल को टारगेट का प्लान

पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि शहजाब भट्टी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की हत्या का प्लान था. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इन तीन लोगों में से एक वह शख्स है जो अनमोल को टारगेट के प्लान में शामिल था. अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस इनपुट पर भी अपनी जांच कर रही है.

वहीं, 27 अक्टूबर को अनमोल ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर दावा किया था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है. इसलिए NIA दफ्तर में अनमोल के लिए अदालत लगी थी. बता दें कि अनमोल इस वक्त NIA की कस्टडी में है.

