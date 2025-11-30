scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, 3 आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (ईआर/टीवाईआर) द्वारा इस पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि ये मॉड्यूल एक इंटरनेशनल और अंतरराज्यीय नेटवर्क के रूप में काम कर रहा था, जिसे पाकिस्तानी गैंगस्टर शाृहजाद भट्टी ऑपरेट कर रहा था.

Advertisement
X
दिल्ली पुलिस ने तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार. (File Photo- ITG
दिल्ली पुलिस ने तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार. (File Photo- ITG

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इंटरनेशनल और अंतरराज्यीय पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है. इस मॉड्यूल का सरगना शहजाद भट्टी है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा था. पुलिस ने यूपी, एमपी और पंजाब तीन से आतंकियों को गिरफ्तार किया है.

स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट (TYR) ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. गिरफ्तार आतंकियों में पंजाब से जुड़े संदिग्ध प्रमुख हैं, जो गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए हथियार और विस्फोटक तस्करी कर रहे थे. मॉड्यूल के अन्य सदस्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मुरादाबाद से तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से पकड़े गए हैं.

पुलिस के अनुसार, ये गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी शहजाद भट्टी टेरर मॉड्यूल के नेतृत्व में काम कर रहे थे जो पाकिस्तान से संचालित हो रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Bihar Congress की बड़ी बैठक: वोट चोरी पर रणनीति 
अंपायर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है? (Photo: PTI)
Umpire बनने के लिए कौन सी करनी होती है पढ़ाई? लाख रुपये होती है सैलरी 
IOCL ने 2755 पदों पर भर्ती के लिए निकाली है. (Photo: iocl.com)
IOCL में निकली बंपर भर्तियां, 12वीं पास के लिए शानदार मौका, क्या है पूरी प्रक्रिया 
दिल्ली में गोली मारकर शख्स की हत्या. (Photo: Representational)
दिल्ली के आया नगर में गोलियों से दहला इलाका... 52 साल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या 
Delhi Municipal Corporation by-election Voting continues.
MCD उपचुनाव LIVE: 11.30 बजे तक 12.63% तक मतदान, CM रेखा गुप्ता ने डाला वोट 

नेटवर्क के लिए भर्ती का शक

पुलिस को जांच में पता चला है कि ये मॉड्यूल पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था. आरोपी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ISI से निर्देश लेते थे और दिल्ली-एनसीआर में विस्फोटक हमलों की प्लान कर रहे थे. पुलिस को शक है कि ये नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में युवाओं को भर्ती कर रहा था.

Advertisement

बता दें कि शहजाद भट्टी ने हाल ही में पंजाब में एक BJP नेता के घर के बाहर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली थी. ये मॉड्यूल बिश्नोई गैंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो पहले एक-दूसरे के दुश्मन माने जाते थे. अब ISI के दबाव में ये गुट एकजुट होकर हाइब्रिड थ्रेट पैदा कर रहे हैं.

अनमोल को टारगेट का प्लान

पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि शहजाब भट्टी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की हत्या का प्लान था. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इन तीन लोगों में से एक वह शख्स है जो अनमोल को टारगेट के प्लान में शामिल था. अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस इनपुट पर भी अपनी जांच कर रही है. 

वहीं, 27 अक्टूबर को अनमोल ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर दावा किया था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है. इसलिए NIA दफ्तर में अनमोल के लिए अदालत लगी थी. बता दें कि अनमोल इस वक्त NIA की कस्टडी में है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement