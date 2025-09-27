scorecardresearch
 

'सभी घुसपैठियों को दुनिया के मुस्लिम देशों में बांट दिया जाए', अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन में बोले RSS नेता इंद्रेश कुमार

अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन में RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने एकता, सुरक्षा और भाईचारे का संदेश दिया. उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पाकिस्तान-बांग्लादेश में अत्याचारों को रोकने और भारत के अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर मुस्लिम देशों के सहयोग की जरूरत बताई.

इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जोड़-तोड़ और घुसपैठियों के प्रसार पर बात की (File Photo: PTI)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन का आयोजन हुआ. इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि हमारी त्योहारों में दंगा नहीं होना चाहिए और भाईचारे का माहौल होना चाहिए. उन्होंने बताया कि आज सभी ने यह संकल्प लिया और इसे बनाए रखने का वादा किया. साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और घुसपैठियों पर बड़ी मांग की है. 

इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम सभी, चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा या प्रदेश से हों, एक कौम, एक वतन, एक झंडा और एक संविधान के तहत एकजुट रहें. 

इंद्रेश कुमार ने क्या संदेश दिया?

नेक बनो और एक बनो: सभी को मिलकर देश को मजबूत और प्रगतिशील बनाना.

हम विदेशी नहीं, देसी हैं: हमारा डीएनए, हमारी संस्कृति और हमारी जड़ें भारत की हैं.

यह भी पढ़ें: 'हिंदू राष्ट्र का विचार बहिष्कार नहीं, साझा सभ्यता की विरासत का', मुखपत्र के संपादक ने बताया RSS का दर्शन

सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान: देश को नशा मुक्त, गंगा मुक्त और तालीम युक्त बनाना.

सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त वतन: देश को साफ, सुरक्षित और शिक्षित बनाना.

अल्पसंख्यक सुरक्षा और घुसपैठियों का मुद्दा

इंद्रेश कुमार ने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए और उनके ऊपर अत्याचार बंद हों. पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर शांति हो. भारत में जितने भी घुसपैठिया हैं उन्हें दुनिया के विभिन्न मुस्लिम देशों में बांटा जाए तो साथ ही इस समस्या का हल हो जाए. मुस्लिम देश आगे बढ़े, हम ये दबाव बनाए. और बाकी हम भी कुछ रख लेंगे.

