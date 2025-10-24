scorecardresearch
 

दिल्ली के 4 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचीं जांच टीमें

दिल्ली के चार स्कूलों को बम धमकी मिली, जिनमें से तीन को जांच के बाद झूठी पाया गया। एक स्कूल में तलाशी अभियान जारी है. धमकी मिलने वाले स्कूल द्वारका, गोयल डायरी और प्रसाद नगर में हैं. फायर और पुलिस की गाड़ियां मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

कुछ स्कूलों में जांच के बाद इसे हॉक्स बताया गया है. (File Photo: ITG)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी के बाद हड़कंप मच गया है. इनमें से तीन स्कूलों में जांच के बाद धमकी को हॉक्स यानी झूठी जानकारी घोषित कर दिया गया है. एक स्कूल में अभी भी तलाशी अभियान जारी है. 

दिल्ली के जिन स्कूलों को धमकी मिली है, वे द्वारका, गोयल डायरी और प्रसाद नगर में स्थित हैं. फायर और पुलिस की गाड़ियां मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

जिन चार स्कूलों को बम की धमकी मिली थी, उनमें से गोयल डायरी और प्रसाद नगर स्थित स्कूलों में जांच पूरी हो गई है. पुलिस के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इन दोनों स्कूलों में कोई बम नहीं मिला है और धमकी झूठी थी. द्वारका के स्कूल में भी जांच के बाद इसे हॉक्स घोषित किया गया है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

धमकी की सूचना मिलते ही फायर और पुलिस की गाड़ियों को सभी प्रभावित स्कूलों के बाहर तैनात कर दिया गया. अधिकारियों ने स्कूलों की इमारतों और परिसरों की गहन जांच की. अन्य एक स्कूल में अभी भी तलाशी चल रही है. पुलिस धमकी देने वाले की पहचान करने में भी जुटी हुई है.

 
