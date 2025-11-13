scorecardresearch
 

Feedback

फरीदाबाद से लाल किले ब्लास्ट तक.... इस दौरान क्या-क्या करता रहा आतंकी उमर?

दिल्ली ब्लास्ट की जांच में नए सुराग सामने आए हैं. जांच एजेंसियां अब आतंकी डॉ उमर नबी की तीसरी कार, मारुति ब्रेज़ा की तलाश कर रही हैं. उमर की पहली कार सफेद I-20 थी, जिसमें 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोट हुआ था. दूसरी लाल रंग की इकोस्पोर्ट फरीदाबाद में बरामद हुई थी.

Advertisement
X
बदरपुर के रास्ते हुई धमाके वाली कार की एंट्री (Photo: ITG)
बदरपुर के रास्ते हुई धमाके वाली कार की एंट्री (Photo: ITG)

दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं और नए-नए सुराग मिल रहे हैं. दिल्ली पुलिस को आतंकी उमर नबी की एक और कार की तलाश है. उमर की ये कार मारुति सुजुकी BREZZA है, जिसकी तलाश हो रही है. ये उमर से जुड़ी तीसरी कार है. सोमवार को जिस कार में धमाका हुआ, वो सफेद आई 20 कार थी. इस धमाके में खुद उमर मारा गया. वहीं, दूसरी कार लाल रंग इको स्पोर्ट कल रात फरीदाबाद में लावारिश हालत में मिली और अब तीसरी कार की तलाश हो रही है.

दिल्ली धमाके में आतंकी उमर की कार कहां कहां दौड़ी, इसको लेकर खुलासे हो रहे हैं. उसकी कार के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. आज इस कड़ी में नया वीडियो सामने आया है, कनॉट प्लेस की आउटर सर्किल का है. 10 नवंबर को दोपहर दो बज कर पांच मिनट कनॉट प्लेस की आउट सर्किल से उमर की कार गुजरी थी. ये कार संसद भवन से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर थी.

सीसीटीवी फुटेज में 10 नवंबर को दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में ट्रैफिक की सामान्य आवाजाही नजर आ रही है. लेकिन बाकी गाड़ियों के साथ वो सफेद कार भी नजर आ रही है, जिसमें चार घंटे 47 मिनट बाद लाल किले के बाहर जोरदार धमाका हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

delhi blast red fort news
मां का सैंपल 100% मैच... DNA जांच से कैसे तय हुआ लाश आतंकी डॉ. उमर की थी 
UP ATS detained a medical student from Jammu from Kanpur for questioning in the Delhi blast case
दिल्ली ब्लास्ट केस में UP ATS का एक्शन, कानपुर से मेडिकल स्टूडेंट को उठाया, डॉ. शाहीन के संपर्क में था 
US Secretary of State Marco Rubio
'भारत को मदद की जरूरत नहीं, वह खुद सक्षम है', दिल्ली ब्लास्ट की जांच पर बोले रुबियो 
In the Delhi blast case, it has been revealed that terrorist Umar was taking instructions from a handler named UKasa sitting in Ankara.
अंकारा में बैठे हैंडलर UKasa से निर्देश ले रहे थे आतंकी... दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा 
Red Fort blast case: Dr Shaheen Shahid
कट्टरपंथियों के संपर्क में आई, नौकरी छोड़ UAE गई, फिर... डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा 

बदरपुर के रास्ते दिल्ली में एंट्री...

Advertisement

10 नवंबर की सुबह 8 बजकर 2 मिनट पर बदरपुर के रास्ते से राजधानी दिल्ली में कार की एंट्री होती है. इसके बाद वह दिल्ली के मयूर विहार सहित कुछ इलाको में जाता है. फिर दोपहर 2 बजकर पांच मिनट में कनॉट प्लेस में दिखा इसके बाद सुनहरी मस्जिद पार्किग में एंट्री लिया. शाम छह बजकर 48 मिनट पर पार्किंग से निकलने का वीडियो भी सामने आया है और आखिर में देर शाम ब्लास्ट हुआ.

आतंकी डॉ उमर सोमवार शाम 6:52 बजे लाल किले के पास हुए धमाके में कार के साथ ही मारा गया है. डीएनए रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो गई है, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया था. धमाके वाली उसकी सफेद I-20 कार में विस्फोटक लदा हुआ था.

उमर के कार की मूवमेंट कनॉट प्लेस सहित दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैक हुई. कनॉट प्लेस से निकलते वक्त उसकी कार की रफ्तार काफी तेज थी. उमर ने कार में विस्फोटक लदे होने के बावजूद भीड़भाड़ वाले इलाकों में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर उमर का रिश्तेदार निकला धमाके के बाद EcoSport कार पार्क करने वाला फहीम

फरीदाबाद से फिरोजपुर झिरका तक का सफर

फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद डॉ उमर नबी फरीदाबाद से फरार होकर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा. फिर वह वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था. उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर पूरी रात कार में ही सोकर गुजारी. इसके बाद वह दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा. उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ था.

Advertisement

दिल्ली में दाखिल होने के बाद वह मयूर विहार और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में देखा गया. कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल पर दोपहर 2:05 बजे उसकी कार ट्रैक हुई. इसके बाद करीब 2:30 बजे वह अरुणा आसफ़ अली मार्ग पर स्थित फैज़ इलाही मस्जिद पहुंचा, जहां उसने करीब 10 से 15 मिनट का समय बिताया. सुरक्षा एजेंसियों को उसकी एक और कार, लाल रंग की इकोस्पोर्ट्स कार भी फरीदाबाद से बरामद हुई है.

delhi blast

लाल किले के पास का आखिरी रूट

मस्जिद से निकलने के बाद आतंकी उमर सोमवार शाम 3:19 बजे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल होता नजर आया. करीब तीन घंटे बाद, जब वह शाम 6:55 पर गाड़ी लेकर लाल किले के गेट के सामने से निकलता है, तो जोरदार धमाका होता है. CCTV फुटेज में साफ नजर आया है कि धमाका कितना जोरदार था और आग का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा था.

जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या भागने के दौरान उमर ने अपने हैंडलर से बात की या किसी से संपर्क किया. ये वो वक्त था, जब पूरा मॉड्यूल बस्ट हो रहा था और उसके साथियों पर लखनऊ और कश्मीर में भी छापेमारी जारी थी. आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉ उमर ने अपने सभी मोबाइल फोन पहले ही स्विच ऑफ कर दिए थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट केस: पुलिस को मिली टेरर मॉड्यूल की तीसरी कार, क्या मारुति ब्रेजा से की गई थी रेकी?

अन्य संदिग्धों से पूछताछ

दिल्ली धमाके में डॉ मोहम्मद उमर के मारे जाने की पुष्टि के साथ ही, कानपुर मेडिकल कॉलेज के एक एमबीबीएस छात्र को डॉ शाहीन से संबंधों के आरोप में हिरासत में लिया गया है. अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी फैकल्टी मेंबर्स सहित 50 से 60 लोगों से पूछताछ की गई है, जिनके तार उमर से जुड़े थे. यूनिवर्सिटी के डॉ निसार अब भी लापता हैं. छापेमारी के दौरान उमर की एक डायरी भी मिली है, जिसमें कई अहम सुराग मिले हैं. जम्मू-कश्मीर में भी 100 लोगों से पूछताछ की गई है.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement