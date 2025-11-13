फरीदाबाद से लाल किले ब्लास्ट तक.... इस दौरान क्या-क्या करता रहा आतंकी उमर?

दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं और नए-नए सुराग मिल रहे हैं. दिल्ली पुलिस को आतंकी उमर नबी की एक और कार की तलाश है. उमर की ये कार मारुति सुजुकी BREZZA है, जिसकी तलाश हो रही है. ये उमर से जुड़ी तीसरी कार है. सोमवार को जिस कार में धमाका हुआ, वो सफेद आई 20 कार थी. इस धमाके में खुद उमर मारा गया. वहीं, दूसरी कार लाल रंग इको स्पोर्ट कल रात फरीदाबाद में लावारिश हालत में मिली और अब तीसरी कार की तलाश हो रही है.

दिल्ली धमाके में आतंकी उमर की कार कहां कहां दौड़ी, इसको लेकर खुलासे हो रहे हैं. उसकी कार के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. आज इस कड़ी में नया वीडियो सामने आया है, कनॉट प्लेस की आउटर सर्किल का है. 10 नवंबर को दोपहर दो बज कर पांच मिनट कनॉट प्लेस की आउट सर्किल से उमर की कार गुजरी थी. ये कार संसद भवन से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर थी.

सीसीटीवी फुटेज में 10 नवंबर को दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में ट्रैफिक की सामान्य आवाजाही नजर आ रही है. लेकिन बाकी गाड़ियों के साथ वो सफेद कार भी नजर आ रही है, जिसमें चार घंटे 47 मिनट बाद लाल किले के बाहर जोरदार धमाका हुआ.

बदरपुर के रास्ते दिल्ली में एंट्री...

10 नवंबर की सुबह 8 बजकर 2 मिनट पर बदरपुर के रास्ते से राजधानी दिल्ली में कार की एंट्री होती है. इसके बाद वह दिल्ली के मयूर विहार सहित कुछ इलाको में जाता है. फिर दोपहर 2 बजकर पांच मिनट में कनॉट प्लेस में दिखा इसके बाद सुनहरी मस्जिद पार्किग में एंट्री लिया. शाम छह बजकर 48 मिनट पर पार्किंग से निकलने का वीडियो भी सामने आया है और आखिर में देर शाम ब्लास्ट हुआ.

आतंकी डॉ उमर सोमवार शाम 6:52 बजे लाल किले के पास हुए धमाके में कार के साथ ही मारा गया है. डीएनए रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो गई है, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया था. धमाके वाली उसकी सफेद I-20 कार में विस्फोटक लदा हुआ था.

उमर के कार की मूवमेंट कनॉट प्लेस सहित दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैक हुई. कनॉट प्लेस से निकलते वक्त उसकी कार की रफ्तार काफी तेज थी. उमर ने कार में विस्फोटक लदे होने के बावजूद भीड़भाड़ वाले इलाकों में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई.

फरीदाबाद से फिरोजपुर झिरका तक का सफर

फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद डॉ उमर नबी फरीदाबाद से फरार होकर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा. फिर वह वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था. उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर पूरी रात कार में ही सोकर गुजारी. इसके बाद वह दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा. उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ था.

दिल्ली में दाखिल होने के बाद वह मयूर विहार और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में देखा गया. कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल पर दोपहर 2:05 बजे उसकी कार ट्रैक हुई. इसके बाद करीब 2:30 बजे वह अरुणा आसफ़ अली मार्ग पर स्थित फैज़ इलाही मस्जिद पहुंचा, जहां उसने करीब 10 से 15 मिनट का समय बिताया. सुरक्षा एजेंसियों को उसकी एक और कार, लाल रंग की इकोस्पोर्ट्स कार भी फरीदाबाद से बरामद हुई है.

​

लाल किले के पास का आखिरी रूट

मस्जिद से निकलने के बाद आतंकी उमर सोमवार शाम 3:19 बजे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल होता नजर आया. करीब तीन घंटे बाद, जब वह शाम 6:55 पर गाड़ी लेकर लाल किले के गेट के सामने से निकलता है, तो जोरदार धमाका होता है. CCTV फुटेज में साफ नजर आया है कि धमाका कितना जोरदार था और आग का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा था.

जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या भागने के दौरान उमर ने अपने हैंडलर से बात की या किसी से संपर्क किया. ये वो वक्त था, जब पूरा मॉड्यूल बस्ट हो रहा था और उसके साथियों पर लखनऊ और कश्मीर में भी छापेमारी जारी थी. आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉ उमर ने अपने सभी मोबाइल फोन पहले ही स्विच ऑफ कर दिए थे.

अन्य संदिग्धों से पूछताछ

दिल्ली धमाके में डॉ मोहम्मद उमर के मारे जाने की पुष्टि के साथ ही, कानपुर मेडिकल कॉलेज के एक एमबीबीएस छात्र को डॉ शाहीन से संबंधों के आरोप में हिरासत में लिया गया है. अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी फैकल्टी मेंबर्स सहित 50 से 60 लोगों से पूछताछ की गई है, जिनके तार उमर से जुड़े थे. यूनिवर्सिटी के डॉ निसार अब भी लापता हैं. छापेमारी के दौरान उमर की एक डायरी भी मिली है, जिसमें कई अहम सुराग मिले हैं. जम्मू-कश्मीर में भी 100 लोगों से पूछताछ की गई है.

