दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर उमर का रिश्तेदार निकला धमाके के बाद EcoSport कार पार्क करने वाला फहीम

दिल्ली में हुए बम धमाके की जांच फरीदाबाद में तेज कर दी गई है. खण्डवाली गांव में संदिग्ध लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने फहीम नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है. शुरुआती जानकारी में उसके हमले के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर से रिश्तेदारी की बात सामने आ रही है. कार की मूवमेंट, तकनीकी जांच और फहीम के संपर्कों की पड़ताल से जांच एजेंसियों को नए सुराग मिलने की उम्मीद है.

X
फहीम निकला डॉक्टर उमर का रिश्तेदार (Photo: Screengrab)
फहीम निकला डॉक्टर उमर का रिश्तेदार (Photo: Screengrab)

दिल्ली में हुए बम धमाके के मामले में हरियाणा में जांच तेज कर दी गई है. इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है, जिसने संदिग्ध लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खण्डवाली गांव में पार्क कर दिया था. आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों को ये कार लावारिस हालत में मिली थी. 

बताया जा रहा है कि यह वही कार है, जिसकी लोकेशन और मूवमेंट को लेकर जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां मिली थीं. कार के खण्डवाली में छोड़े जाने के बाद से ही एजेंसियों को उसकी गतिविधियों पर शक था. इस मामले में फहीम नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है.

डॉक्टर उमर का रिश्तेदार है फहीम !

शुरुआती जांच में पता चला है कि फहीम का इस हमले के मुख्य आरोपी और फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर से पारिवारिक संबंध हो सकता है, हालांकि पुलिस ने अभी इस रिश्तेदारी के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. जांच टीमें फिलहाल इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि फहीम ने कार को खण्डवाली में पार्क क्यों किया, उसे कार किसने दी थी और वह इस हमले के बारे में कितना जानता था.

पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को शक है कि कार का इस्तेमाल किसी तरह की सपोर्ट गतिविधि या ट्रांसपोर्टेशन लिंक के तौर पर किया गया हो सकता है. यही वजह है कि कार को फोरेंसिक टीमों ने कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है. 

कार की जांच मे जुटी सुरक्षा एजेंसियां

तकनीकी जांच की जा रही है कि कार कितने समय तक खड़ी रही, उससे पहले वह कहां से आई और उसे कौन-कौन चला रहा था. इन सब बिंदुओं पर पुलिस लगातार डेटा इकट्ठा कर रही है. जांच एजेंसियां अब फहीम के सोशल मीडिया और हाल में किए गए संपर्कों का विश्लेषण कर रही हैं. 

जांच अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फहीम उमर के संपर्क में कब-कब था और उसने उसकी गतिविधियों में कोई सहायता की या नहीं. आने वाले दिनों में इससे कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
 

---- समाप्त ----
