scorecardresearch
 

Feedback

फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा, आतंकी मसूद की बहन ने सौंपी थी 'महिला विंग' की कमान

अब सुरक्षा एजेंसियां डॉ. शाहीन के डिजिटल नेटवर्क, सोशल मीडिया कनेक्शन और संभावित सहयोगियों को खंगाल रही हैं. यह खुलासा इस बात की ओर इशारा करता है कि जैश अब भारत में महिलाओं को आतंक के नए चेहरों के रूप में इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा था.

Advertisement
X
सूद अजहर की बहन ने फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. शाहीन को सौपा था जिम्मा (Photo- ITG)
सूद अजहर की बहन ने फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. शाहीन को सौपा था जिम्मा (Photo- ITG)

दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच अब सामने आया है आतंकी नेटवर्क का नया और खतरनाक चेहरा- जैश-ए-मोहम्मद का महिला विंग. सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. शाहीन शहीद को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉ. शाहीन को भारत में जैश-ए-मोहम्मद के महिला संगठन “जमात-उल-मोमिनीन” की कमान सौंपने का जिम्मा दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक, शाहीन का काम भारत में महिलाओं की भर्ती, ब्रेनवॉश और ऑपरेशन नेटवर्क तैयार करना था. 

यह नेटवर्क सोशल मीडिया के ज़रिए धीरे-धीरे विस्तार पा रहा था और स्थानीय समर्थकों की मदद से जमीनी स्तर पर काम शुरू भी हो चुका था. एजेंसियों का मानना है कि शाहीन लगातार पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर्स से संपर्क में थी. 

सम्बंधित ख़बरें

वीड‍ियो में नजर आ रहे तीन संद‍िग्धों की तलाश में जुटी पुलिस
उस दिन i20 में कौन-कौन था? दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल कार का नया Video आया सामने 
Delhi Bomb Blast
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या बोले अमेरिका-रूस? ईरान-इजरायल ने जताया शोक 
Supreme Court on bail an accused UAPA
'साफ संदेश देने का ये सही वक्त', जब SC में हुआ दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र, संदिग्ध आतंकी को नहीं मिली राहत 
Delhi red fort blast
किस चीज से हुआ दिल्ली में धमाका? 
Umar Mohammed's route and car blast near Red Fort Delhi
दिल्ली ब्लास्ट: उमर ने कैसे की धमाके की प्लानिंग?  

यह भी पढ़ें: 'साफ संदेश देने का ये सही वक्त', जब SC में हुआ दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र, संदिग्ध आतंकी को नहीं मिली राहत

सादिया ने सौंपी दी जिम्मेदारी

खुफिया सूत्रों का कहना है कि शाहीन को यह मिशन सौंपने वाली कोई और नहीं बल्कि सादिया अजहर थी- जो जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर की बहन है और पाकिस्तान में महिला विंग की चीफ मानी जाती है. सादिया का पति यूसुफ अजहर वही आतंकी है, जो कंधार हाईजैक साजिश का मास्टरमाइंड था.

Advertisement

अब सुरक्षा एजेंसियां डॉ. शाहीन के डिजिटल नेटवर्क, सोशल मीडिया कनेक्शन और संभावित सहयोगियों को खंगाल रही हैं. यह खुलासा इस बात की ओर इशारा करता है कि जैश अब भारत में महिलाओं को आतंक के नए चेहरों के रूप में इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा था.

आपका बता दें कि सोमवार शाम को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ था जिसमें10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए. ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे के परखच्चे उड गए और स्ट्रीट लाइट्स तक टूट गई. इसके बाद सरकार ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement