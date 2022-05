Cyclone Asani: चक्रवात 'असानी' ने पकड़ी रफ्तार, बंगाल से ओडिशा तक बारिश का अलर्ट, इन इलाकों के लिए अगले 24 घंटे भारी!

Cyclone Asani Latest Updates: चक्रवाती तूफान 'असानी' (Asani Cyclone) पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में रफ्तार पकड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, मंगलवार यानी 10 मई को 'असानी' के उत्तर आंध्र-ओडिशा तटों से पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर, उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ने की संभावना है.

IMD के मुताबिक, चक्रवात असानी का असर पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम और पुरी में देखने को मिल सकता है. Cyclone Asani की वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की गतिविधियां तेज होंगी. मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी कि कोलकाता में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं. असानी तूफान के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की उम्मीद है.

किस दिशा में आगे बढ़ रहा तूफान?

ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना के मुताबिक, चक्रवात 'आसनी' वर्तमान में दक्षिण पूर्व अंडमान में है, जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. 10 मई तक इसी दिशा में ओडिशा के समानांतर आगे बढ़ेगा. जो 11 मई की शाम तक पुरी के दक्षिण में पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बचाव अभियान के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है. उन्होंने कहा, कि राज्य में तूफान का कोई बड़ा खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यह पुरी के पास तट से करीब 100 किलोमीटर दूर से गुजर जाएगा. हालांकि, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल (NDRF) किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.

SCS Asani moved WNW with a speed of 25 kmph during past 06 hours and lay over WC and adjoining South BoB at 0530 hours IST. To move NWwards till 10th May and reach WC & adjoining NW BoB off North AP & Odisha coasts. To weaken gradually into a Cyclonic Storm in next 48 hrs. pic.twitter.com/fTlSP9LR4T