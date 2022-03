Child Vaccination: 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानें प्रोसेस

Vaccination Registration: केंद्र सरकार ने देश में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक, 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयुवर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण (Covid Vaccination) शुरू हो रहा है.

12 साल के बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगेगी?

सरकार के मुताबिक, 12 से 14 साल के बच्चों को 16 मार्च 2022 से कोरोना वैक्सीन लगेगी. इस आयु वर्ग के बच्चों को हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोर्बीवैक्स (Corbevax) लगाई जाएगी.

वैक्सीनेशन के लिए कहां और कैसे होगा पंजीकरण?

12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन की वही प्रक्रिया होगी. इसके लिए कोविन पोर्टल cowin gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. नंबर डालने के बाद फोन पर आए ओटीपी को दर्ज करना होगा. वैक्सीनेशन के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. बता दें कि अभी 12 साल के बच्चों के लिए बुकिंग का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जल्द ही यह सुविधा अपडेट हो जाएगी.

बता दें कि अभी 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑन-स्पॉट भी हो रहा है. यही सुविधा 12 से 14 साल आयु वर्ग के लिए भी रहेगी. वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी के लिए आप कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु की मदद ले सकते हैं. भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से फ्री है, इसलिए 12 से 14 आयुवर्ग के लिए भी कोई पैसा नहीं देना है.

#COVID19 vaccination of children in the age group of 12-14 years to be started from 16th March 2022. Only Corbevax vaccine would be used for the beneficiaries of age group 12-13 and 13-14 years: Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to Chief Secretaries of all states pic.twitter.com/PBVRjD2AH2