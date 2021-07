कोरोना: देश में बीते 24 घंटे में 1206 मरीजों की मौत, केरल-महाराष्ट्र में सबसे अधिक नए केस

Coronavirus in India, Covid-19 Latest Updates: भारत में एक दिन में कोविड-19 के 42 हजार से अधिक नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,07,95,716 हो गई है. वहीं, कोरोना की चपटे में आकर मरने वालों की दैनिक संख्या में उतार चढ़ाव जारी है. बीते एक दिन में 1206 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है. देश में फिलहाल 4.55 लाख कोरोना के एक्टिव केस हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के (Health Ministry of India) मुताबिक भारत में पिछले सप्ताह सामने आए कोरोना(Corona) के आधे से अधिक मामले महाराष्ट्र और केरल के हैं. सरकार ने कहा कि पर्यटन स्थलों से आने वाली तस्वीरें और बिना कोविड प्रोटोकॉल के लोगों की भीड़ लगना चिंता की गंभीर वजह हैं. ऐसी लापरवाही से कोरोना संक्रमण (Coronavirus) का खतरा बढ़ेगा.



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry of India) के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 42,766 नए मामले (New cases) सामने आए हैं. जबकि इस दौरान 45,254 कोरोना मरीज ठीक/रिकवर हुए हैं. भारत में संक्रमण के नए मामलों की तुलना में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार (10 जुलाई 2021) सुबह 8 बजे जारी किए गए कोरोना के आंकड़े....

पिछले 24 घंटे में आए कुल नए केस- 42,766

पिछले 24 घंटे में कुल ठीक हुए - 45,254

पिछले 24 घंटे में हुई कुल मौतें- 1,206

देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा- 3,07,95,716

देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या- 2,99,33,538

देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा- 4,07,145

भारत में कोरोना के अब कुल एक्टिव केस- 4,55,033

Daily Covid Cases in India (DIU Report)

इन 5 राज्यों में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक नए केस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पांच राज्यों से 73.52% नए कोरोना केस सामने आए हैं. जिसमें अकेले केरल से 31.71% मामले हैं.

> केरल- 13,563 केस

> महाराष्ट्र- 8,992 केस

> आंध्र प्रदेश- 3,040 केस

> तमिलनाडु- 3,039 केस

> ओडिशा- 2,806 केस

वहीं, देश में बीते 24 घंटे में कुल 1,206 मौते हुई हैं. जिसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र (738) में हुई हैं. जबकि केरल में एक दिन में 130 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा है. भारत में अब कोरोना रिकवरी दर (Recovery Rate) 97.2% पहुंच गया है.

State wise Corona Cases in India (DIU report)

पंजाब में भी पाबंदियों में ढील

पंजाब में कोरोना के कम होते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. प्रदेश में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला किया गया है. अब इंडोर आयोजनों में सौ लोग शिरकत कर सकेंगे जबकि आउटडोर आयोजन के लिए 200 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी जाएगी. बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम, जू भी खोले जा सकेंगे. इसके लिए स्टाफ के साथ विजिटर्स के लिए भी यह जरूरी होगा कि वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी हो. बता दें कि पंजाब में पाबंदियों में यह ढील 12 जुलाई से लागू हो जाएगी.