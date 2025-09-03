scorecardresearch
 

Feedback

विधेयकों पर मंजूरी के लिए समयसीमा तय करने को संविधान में संशोधन जरूरी, SC की बड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समयसीमा तय करने हेतु संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा. ये बात चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुआई में एक संविधान पीठ ने कही है, क्योंकि वर्तमान संविधान में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट. (Photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट. (Photo: ITG)

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर मंजूरी के लिए समयसीमा तय करने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा, क्योंकि वर्तमान संविधान में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है. ये टिप्पणी चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुआई में पांच जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए संदर्भ (अनुच्छेद 143) पर सुनवाई के छठे दिन की गई है. इस संविधान पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर भी शामिल हैं.

सीजेआई गवई ने कहा कि अदालत यह जांच करेगी कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए निर्णय लेने के लिए एक स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित कर सकते हैं? साथ ही इस पर विचार करेंगे कि प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि 'जितनी जल्दी हो सके' ये सबसे अच्छा विकल्प है. लेकिन क्या ये पर्याप्त था, हम इसकी भी जांच कर रहे हैं. 

पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों से संबंधित राष्ट्रपति के संदर्भ पर उसका निर्णय इस बात से प्रभावित नहीं होगा कि कौन-सा राजनीतिक दल वर्तमान में सत्ता में है या पहले सत्ता में था.

सम्बंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकारी और प्राइवेट (नॉन-माइनॉरिटी) दोनों स्कूलों पर लागू होगा. ( Photo: ITG)
टीचर्स के लिए TET अनिवार्य... जानिए किन शिक्षकों को मिलेगी राहत, किसे होगा नुकसान 
कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय मांग चुके माफी.(File Photo)
PM और RSS पर 'आपत्तिजनक' कार्टून... हेमंत मालवीय कार्टूनिस्ट को मिली अग्रिम जमानत 
संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई, रजिस्ट्री बताएगी कौन सी एसएलपी असली 
ट्रांसजेंडर से जुड़े एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, स्कूलों में ट्रांसजेंडर-समावेशी यौन शिक्षा को लेकर केंद्र और राज्यों को नोटिस 
E20_SC
जारी रहेगी E20 की बिक्री, SC ने खारिज की एथेनॉल फ्री विकल्प की मांग  

इस संदर्भ में अदालत के अप्रैल 2025 के फैसले पर सवाल उठाया गया है. उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए सदन में पारित विधेयकों को मंजूरी देने पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है.

Advertisement

सीजेआई गवई ने कहा कि हम उस मामले पर फैसला नहीं करने जा रहे, जिसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था सत्ता में है या सत्ता में थी. 

तुषार मेहात ने पेश किया उदाहरण

इस दौरान सुनवाई में वकीलों के बीच तीखी बहस हो गई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1947 से लेकर अब तक विधेयकों पर देरी के उदाहरण पेश किए, लेकिन सीजेआई ने टोकते हुए कहा कि 1947 में अनुच्छेद 200 और 201 मौजूद नहीं थे. 

मेहता ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब आजादी नहीं, बल्कि देश में संविधान लागू होने के बाद से ही था. जहां संविधान लागू होने की तारीख से, संविधान की अवमानना करते हुए कैसे व्यवहार किया गया था.

'दो गलतियां मिलकर सही नहीं होतीं'

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मेहता की दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि शासन की सभी बुराइयां 1947 से जुड़ी हैं, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है. दो गलतियां मिलकर सही नहीं होतीं. 

उन्होंने दलील दी कि कोर्ट को समय की जीवंत वास्तविकताओं और महसूस की गई आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है.

सिंघवी ने मेहता से अन्य राज्यों में हुई देरी की सूची मांगी, जिस पर मेहता ने कहा मेरे पास एक और चार्ट है, एक बार उन्हें ये चार्ट दिखाने दें. वहां भी हमारे ही प्रस्ताव और दलीलों का समर्थन ही मिलेगा.

Advertisement

इस पर सीजेआई गवई ने दोनों को रोकते हुए कहा कि हम अदालत के मंच को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देना चाहते. वकीलों को कानूनी दलीलों तक ही सीमित रहना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement