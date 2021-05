‘टूलकिट’ पर फिर रार, संबित पात्रा ने लगाया आरोप, तो कांग्रेस ने की FIR की तैयारी

देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, लेकिन इस संकट से इतर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है. मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी एक ‘टूलकिट’ के जरिए इस संकट के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश चल रही है. अब कांग्रेस ने इस आरोप को झूठा करार दिया और संबित पात्रा पर एफआईआर कराने की बात कह दी.



कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने जानकारी दी है कि बीजेपी कोविड के मिस-मैनेजमेंट को लेकर टूलकिट का फर्जी प्रोपगेंडा चला रही है और आरोप कांग्रेस पर लगा रही है. हम बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं. जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, तब ये लोगों की मदद करने के बजाय इस तरह झूठ फैला रहे हैं.

BJP is propagating a fake "toolkit" on “COVID-19 mismanagement” & attributing it to AICC Research Department. We are filing an FIR for forgery against @jpnadda & @sambitswaraj When our country is devastated by COVID, instead of providing relief, BJP shamelessly concocts forgeries



संबित पात्रा ने क्या लगाया था आरोप?

आपको बता दें कि मंगलवार को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक कथित टूलकिट को दिखाया. संबित पात्रा ने दावा किया कि कोरोना संकट के बीच कांग्रेस पार्टी देश को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में लगी है.



बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक, इसमें जानकारी दी गई है कि कांग्रेस के लोगों को इंडियन स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन कहना है, वहीं, कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताना है. साथ ही पार्टी के अलावा अन्य बुद्धिजीवियों द्वारा भी इस तरह की बातें कहलवानी हैं.

Toolkits are not alien to the Congress and their eco-system. Infact, a substantial part of their energy goes into making them. Here is a toolkit on the Central Vista…they make one Toolkit of the other every week and when exposed, they "deny" it. #CongressToolkitExposed pic.twitter.com/fsR8VZUOov