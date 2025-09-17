'सिर्फ 1600 करोड़ से नहीं चलेगा काम...', राहुल गांधी ने पंजाब बाढ़ पर PM मोदी को लिखा पत्र

Rahul Gandhi letter to PM Narendra Modi: पंजाब में इस साल आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से प्रदेश के सभी 23 जिले प्रभावित हुए. 2025 में आई बाढ़ ने पिछले 30 सालों की बाढ़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. प्रदेश की सभी नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, और घग्गर ने जमकर क़हर बरपाया. बाढ़ की वजह से 2000 से अधिका गांव प्रभावित हुए और चार लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में आए. 50 से ज्यादा लोगों की इस आपदा के दौरान मौत हुई.

पंजाब में आई बाढ़ से राहत प्रदान के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 1600 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की. हालांकि अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस सहायता राशि को अपर्याप्त बताया है.

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में आई बाढ़ को लेकर एक पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र के ज़रिए त्वरित राहत और मूल्यांकन करने का आग्रह किया है.

उन्होंने लिखा, "केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राहत पंजाब के लिए 'गंभीर अन्याय' है, क्योंकि राज्य को इस बाढ़ से करीब 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है."

उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि इस संकट के घड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत कार्य और पुनर्वास योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए.

इस पत्र के माध्यम से राहुल गांधी ने सरकार से उम्मीद जताई है कि वे पंजाब की जनता की मुश्किलों को समझेंगे और संकट की इस घड़ी में पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से काम करेंगे.

राहुल गांधी ने 15 सितंबर को पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था (Photo: PTI)

बता दें कि 15 सितंबर को राहुल गांधी ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मुलाकात की. साथ ही स्थानीय लोगों की मुश्किलों को भी समझने की कोशिश की.

