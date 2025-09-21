'गब्बर सिंह टैक्स जनता नहीं भूलेगी', खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, जानें- पीएम के संबोधन पर क्या बोला विपक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में जीएसटी पर विस्तार से बात रखी. उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म का महत्वों को समझाया, जीएसटी में की किए सुधारों को नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म बताया. साथ ही बताया कि कैसे गरीब और मध्यम वर्ग को जीएसटी में की गई सुधारों से लाभ मिलेगा. उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है.

प्रधानमंत्री के जीएसटी संबोधन पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने हल्ला बोला है. विपक्ष का कहना है कि इन 8 सालों में गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर जीएसटी से बहुत बोझ पड़ा.

कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, "नौ सौ चूहे खाकर, बिल्ली हज को चली. प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल GST के बजाय, अलग-अलग 9 स्लैब से वसूली कर 'गब्बर सिंह टैक्स' लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा वसूले."

उन्होंने कहा, "अब प्रधानमंत्री मोदी 2.5 लाख करोड़ रुपये के 'बचत उत्सव' की बात कर के जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड ऐड लगाने की बात कर रहे हैं! जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल-चावल-अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर — सबसे GST वसूला था. आपकी सरकार को तो जनता से माफ़ी मांगनी चाहिये!"

ममता बनर्जी ने क्या कहा?

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'GST का जो लाभ आप लोगों को मिल रहा है वो आप लोगों को और मिलता रहे. इसमें अगर राज्य का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए तो भी कोई दिक़्क़त नहीं है. लोगों को लाभ मिलता रहे और इंश्योरेंस कंपनी याद रखें प्रीमियम या रुपया न बढ़ाएं यह ने साफ़ बोल दिया है. लेकिन हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो यह हमारी भद्रता है. लेकिन रुपया जाएगा हमारा और क्रेडिट लेंगे आप लोग. ये नहीं होगा. लोगों का विरोध इसी में है कि आपने मेडिकल में कैंसर में टैक्स बढ़ाया था डायलिसिस पर टैक्स लगाया था. सभी एंटीबायोटिक्स पर बैठाया था.'

यह भी पढ़ें: GST रिफॉर्म, स्वदेशी अभियान और 'नागरिक देव भव:' का मंत्र... पीएम मोदी ने रखा नए और आत्मनिर्भर भारत का ब्लू प्रिंट

AAP नेता संजय सिंह ने क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'पिछले 8 सालों में GST के नाम पर देश की जनता से लूटे गए लाखों करोड़ रुपए जनता के खातों में वापस करो। स्विट्जरलैंड की घड़ी, जर्मनी का पेन, इटली का चश्मा, अमेरिका का फ़ोन. विदेशी कार , हेलीकॉप्टर और विमान इस्तेमाल करने वाले मोदी जी आज स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे थे.'

रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर सरकार की नीतियों के चलते सूचना प्रौद्योगिकी यानी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी से लैस देश के नौजवान परेशान है. अमेरिका द्वारा अब H-1B वीजा पर अमेरिका में एक लाख डॉलर वसूलना, युवाओं के लिए एक घोर संकट का विषय बन गया है. अफसोस इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है.'

प्रशांत किशोर ने क्या कहा?



जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा, 'हम पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण सुन रहे हैं, जहां हमेशा कहा जाता है कि कल बदलाव आने वाला है, भारत विश्व नेता बनेगा और हमारी समस्याएं हल होंगी. लेकिन अब तक केवल वादे ही सुनने को मिले हैं.'

उन्होंने विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में जीएसटी सुधारों की सीमित उपयोगिता पर सवाल उठाया. उनका मानना है कि बिहार जैसे गरीब राज्य के लोगों को इस सुधार से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये लाभ अधिकतर उन्हीं तक सीमित रहेंगे जिनके पास पहले से ही धन है.





