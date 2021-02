थरूर का BJP पर तंज, फोटो शेयर करके कहा- मंच पर 5 लोग, 7 नेताओं की फोटो, एक दर्शक

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी की चुटकी ली है. उन्होंने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा- मंच पर 5 लोग. 7 नेताओं की पिक्चर. दर्शकों में एक आदमी, और यह केरल भी नहीं है! थरूर ने इस तस्वीर के साथ हैशटैग भी लिखा है #BJPThePartyIsOver

दरअसल, इस तस्वीर में एक मंच बना हुआ है और सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं. मंच पर पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कुछ अन्य नेताओं की तस्वीर लगी है. सामने जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, उस पर सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है. बाकी लोग मंच पर बैठे हुए हैं. इसी फोटो के जरिए थरूर ने बीजेपी ने पर तंज कसा.

Five people on stage. Pictures of seven leaders. One man in the audience. And it’s not even Kerala! #BJPThePartyIsOver pic.twitter.com/f2FCgeHWIi