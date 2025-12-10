'वीर सावरकर' अवॉर्ड के ऐलान पर भड़के शशि थरूर, बोले- बिना पूछे कैसे दे दिया

कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक स्वयंसेवी समूह HRDS इंडिया ने 'वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025' देने का ऐलान किया है. लेकिन थरूर ने इस अवार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. कुल 6 लोगों को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है. शशि थरूर के मुताबिक, उन्हें मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि दिल्ली में प्रस्तुत किए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया है. कांग्रेस नेता ने कहा कहा कि उन्हें इस ऐलान के बारे में कल पता चला, जब वह केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए थे.

शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा, "मुझे पुरस्कार के बारे में न तो बताया गया था और न ही मैंने इसे स्वीकार किया." उन्होंने आयोजकों को उनकी सहमति के बिना नाम घोषित करने के लिए 'गैर-जिम्मेदार' बताया.

पुरस्कार समारोह आज यानी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में NDMC कन्वेंशन हॉल में होना है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे.

बिना सहमति नाम का ऐलान...

शशि थरूर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पुरस्कार, इसे प्रस्तुत करने वाले संगठन या इस संदर्भ के बारे में किसी भी जानकारी के बिना, इस कार्यक्रम में शामिल होने या पुरस्कार स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

कार्यक्रम में शामिल हो रहे दिग्गज

'वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड' से जुड़ा प्रोग्राम स्वयंसेवी समूह HRDS इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. इस समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं.

