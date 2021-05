राजीव सातव के निधन पर शोक, राहुल बोले- ये बड़ी क्षति, PM ने कहा- दोस्त के जाने से व्यथित

कांग्रेस सांसद राजीव सातव का रविवार को निधन हो गया. उनकी उम्र 46 साल थी. 22 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था. राजीव कोरोना से रिकवर हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई. उन्हें वेंटिंलेटर पर रखा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. राजीव सातव के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है.

पीएम बोले- उनके निधन से व्यथित हूं

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर राजीव सातव के निधन पर दुख जताया. पीएम ने लिखा- "संसद में मेरे दोस्त राजीव सातव जी के गुजर जाने से मैं व्यथित हूं. वो उभरते हुए नेता थे जिनमें कई क्षमताएं थीं. उनके परिवार, दोस्त और समर्थकों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं."

Anguished by the passing away of my friend from Parliament, Shri Rajeev Satav Ji. He was an upcoming leader with much potential. Condolences to his family, friends and supporters. Om Shanti.

राहुल ने लिखा- बड़ी क्षति हुई है

राजीव सातव की गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी. उनके निधन पर राहुल और प्रियंका दोनों ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया. राहुल ने लिखा, "मुझे अपने दोस्त राजीव सातव को खोने का दुख है. वो विशाल क्षमता वाले नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस के आदर्शों को मूर्त रूप दिया था. ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है."

I’m very sad at the loss of my friend Rajeev Satav. He was a leader with huge potential who embodied the ideals of the Congress.



It’s a big loss for us all. My condolences and love to his family. pic.twitter.com/mineA81UYJ

वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, "राजीव सातव के रूप में हमने अपना एक प्रतिभाशाली साथी खो दिया. वो दिल के साफ, ईमानदार, कांग्रेस के आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध और भारतीयों के प्रति समर्पित थे. मेरे पास शब्द नहीं हैं. बस उनकी पत्नी और बच्चों के लिए प्रार्थना हैं. उन्हें उनके बिना आगे बढ़ने की शक्ति मिले."

In Rajeev Satav we have lost one of our brightest colleagues. Clean of heart, sincere, deeply committed to the ideals of the Congress & devoted to the people of India.



I have no words, just prayers for his young wife & children. May they have the strength to carry on without him pic.twitter.com/Z1q6UPmkbK

वेणुगोपाल बोले- होनहार नेता को खो दिया

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जाहिर किया. वेणुगोपाल ने लिखा, "कांग्रेस ने आज अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स, सीडब्ल्यूसी मेंबर, सांसद, सबसे होनहार युवा नेता और एक खास दोस्त राजीव सातव को खो दिया. कभी न पूरी होने वाली इस क्षति से मैं आहत हूं. पार्टी उनके अमिट समर्पण, जुड़ाव और लोकप्रियता को हमेशा याद रखेगी."

Congress has lost its frontline warrior, CWC Member, M.P, most promising young leader and a dear friend, Sh. Rajiv Satav today.



I am devastated by the irreparable loss. Party will forever miss his indelible dedication, connect & immense popularity.



My heartfelt condolences ! pic.twitter.com/53bNvtt5Zk

सुरजेवाला ने लिखा- जहां रहो, चमकते रहो

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, "निशब्द! आज एक ऐसा साथी खो दिया जिसने सार्वजनिक जीवन का पहला कदम युवा कांग्रेस में मेरे साथ रखा और आज तक साथ चले पर आज...राजीव सातव की सादगी, बेबाक मुस्कुराहट, जमीनी जुड़ाव, नेतृत्व और पार्टी से निष्ठा और दोस्ती सदा याद आएंगी. अलविदा मेरे दोस्त! जहां रहो, चमकते रहो!!"

निशब्द !



आज एक ऐसा साथी खो दिया जिसने सार्वजनिक जीवन का पहला कदम युवा कांग्रेस में मेरे साथ रखा और आज तक साथ चले पर आज...



राजीव सातव की सादगी, बेबाक़ मुस्कराहट, ज़मीनी जुड़ाव, नेत्रत्व और पार्टी से निष्ठा और दोस्ती सदा याद आयेंगी।



अलविदा मेरे दोस्त !



जहाँ रहो, चमकते रहो !!! pic.twitter.com/5N94NggcHu

नवाब मलिक ने कहा- खबर सुनकर दुखी हूं

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, "वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव जी के असामयिक निधन की खबर सुनकर दुखी हूं. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदनाएं. दिवंगत आत्मा को शांति मिले."

Extremely sad to learn about the untimely demise of Senior Congress Leader and Rajya Sabha MP #RajeevSatav ji.

My deepest condolences to his family and loved ones. May the departed soul rest in peace. pic.twitter.com/b3i3yiCfvz

जयराम रमेश बोले- वो कांग्रेस का अटूट हिस्सा थे

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, "कोविड 19 की वजह से मेरे युवा साथी राजीव सातव का निधन हो गया. वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे. दोनों सदनों में सांसद रह चुके थे. वो एक प्रखर वक्ता थे और हमेशा तैयार रहते थे. वो एक संगठन थे और कांग्रेस का अटूट हिस्सा. दुखद."

My young colleague Rajeev Satav has passed away from COVID19 complications. He had been President, Youth Congress as well as MP in both Houses. He was a forceful speaker and was always well prepared. A thorough organisation man, he was integral to the Congress's revival. Tragic!

केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों ने जताया दुख

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा कि इतनी जल्दी उनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है.

MP Rajeev Satav ji was so full of warmth and humility. Young and dynamic, his going away so early is such a terrible loss for us.



My heartfelt condolences. Om Shanti. pic.twitter.com/dJKqk6As9n

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हमारे युवा सांसद को खोने का दुख है. उनका जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है.

Saddened to lose our young Rajya Sabha MP Rajeev Satav. His passing away is a huge loss to the party. My thoughts and prayers are with his family. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/PrpUWrQSJ5

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा, उनके निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा.

Deeply shocked by the passing away of Shri Rajeev Satav ji. Express my condolences to his family. Om Shanti.

वहीं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के उभरते हुए युवा सितारे राजीव सातव के निधन से स्तब्ध और दुखी हूं.

Shocked and saddened by the demise of my Parliamentary colleague Sh Rajeev Satav ji, a young, rising star of the Congress Party. He was warm and articulate. He will be dearly missed. My sincere condolences to his family.



Om Shanti.

राजीव सातव का जन्म 21 सितंबर 1974 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था. वो महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे. राजीव 2008 से 2010 तक महाराष्ट्र युवा कांग्रेस और 2010 से 2014 तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे. राजीव पहली बार 2009 से 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे. 2014 में हिंगोली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते. उसके बाद अप्रैल 2020 में उन्हें राज्यसभा सांसद चुना गया था.