पंजाब कांग्रेस में कलह, दिल्ली में पार्टी पैनल से मिले सिद्धू, कहा- सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं

कोरोना संकट काल के बीच पंजाब की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है. पंजाब कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने सभी विधायकों, मंत्रियों और राज्य के नेताओं को दिल्ली बुलाया है. इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में हाई कमान द्वारा बनाए गए पैनल से मुलाकात की.



नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मुलाकात के बाद कहा कि मैं हाई कमान के बुलावे पर यहां आया हूं, पंजाब के लोगों की आवाज़ पहुंचाने आया हूं. मैंने पंजाब के सच और हक की आवाज़ मैंने हाई कमान को बताई है.



सिद्धू ने कहा कि मेरा स्टैंड है कि पंजाब के लोगों की लोकतांत्रिक ताकत है, वो उन्हें मिलनी चाहिए. जो सत्य है, मैं उसे पूरी तरह प्रशस्त करके आया हूं. नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, हमें पंजाब को जिताना है. सिद्धू ने कहा कि हर पंजाब विरोधी ताकत हारेगी.

I came here to present people's voices from grass root level to High Command. My stand on democratic power remains the same. The power of the people must return to the people. I have clearly stated the truth: Navjot Singh Sidhu, Punjab MLA after meeting Congress leaders in Delhi pic.twitter.com/38HlKbPR31