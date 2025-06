'Come On, Kill Me...', उद्धव ठाकरे के बयान पर CM फडणवीस बोले- 'मैं बोल बच्चन को जवाब नहीं देता'

महाराष्ट्र की राजनीति में UBT चीफ उद्धव ठाकरे के बयान पर सियासत गरमा गई है. अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और उन्हें बच्चन बताकर तंज कसा है. फडणवीस से उद्धव के ''COME ON KILL ME'' बयान पर कहा, मैं बोल बच्चन जैसे लोगों को जवाब नहीं देता. मैं कुछ नहीं बोलूंगा ऐसे लोगों पर.

Advertisement

इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर तंज कसा. शिंदे ने कहा, मुझे किसी ने बताया कि भाषण में उद्धव बोले- COME ON KILL ME. शायद अंग्रेजी मूवी देखकर आए होंगे. वो छुट्टी मनाने लंदन गए थे. मुझे एक ही बात बोलनी है कि मरे हुए को क्या मारना है. महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा में तुम लोगों को धूल चटाई है और उद्धव बोल रहे हैं कि मारने आओगे तो एंबुलेंस लेकर आना. एंबुलेंस से वापस जाओगे. एक बात याद रखो- शेर की चमड़ी पहनकर भेड़िया कभी शेर नहीं बन जाता.

'शिंदे कोई आवाज नहीं उठा सकते'

वहीं, UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पलटवार किया और कहा, एकनाथ शिंदे कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं. एकनाथ शिंदे तो अमित शाह के प्रॉक्सी हैं. कौन मरा है, कौन जिंदा है... वो जनता तय करती है. शिंदे नहीं तय करेंगे.

Advertisement

दरअसल, उद्धव ठाकरे ने कहा था, साल 1992-93 में जब दंगे भड़के थे. देशद्रोही के खिलाफ आप सब शिवसैनिक सड़क पर उतरे थे और मुंबई को बचाया था. तब एक व्यक्ति बालासाहेब ठाकरे के पास आया था और बोला था कि बस हो गया बालासाहेब अब. वो व्यक्ति कौन था. यह मैं नहीं बोलूंगा. वो वहां है (शिंदे के साथ). बालासाहेब बोले थे कि उन्होंने एक पिक्चर देखी थी- जिसका नाम प्रहार था. नाना पाटेकर की फिल्म. कितने लोगों ने देखी है?

उद्धव ने आगे कहा, फिल्म में नाना पाटेकर गुंडों के बीच खड़े रहते हैं और उन्हें कहते हैं- COME ON KILL ME... वैसे ही मैं इन गद्दारों के सामने खड़ा हूं और कहता हूं- COME ON KILL ME. हिम्मत हो तो आओ. लेकिन मुझ पर आने वाले हो तो एक बात जरूर याद रखना. अमिताभ बच्चन की वो फिल्म थी ना- जिसमें अमिताभ कहते हैं कि एंबुलेंस लेकर आना. क्योंकि जब आप आओगे, तब आते वक्त सीधे आओगे. लेकिन जाते वक्त सीधे नहीं जाओगे.