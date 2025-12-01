'मुझे धोखा दिया...', पहले किया पत्नी का मर्डर, फिर लाश के साथ डाला व्हाट्सएप स्टेटस

तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक 32 वर्षीय युवक ने उससे अलग होकर रह रही अपनी 28 साल की पत्नी की महिला हॉस्टल में घुसकर हंसिए से बेरहमी से हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने हत्या के बाद अपनी पत्नी के शव के साथ सेल्फी लेकर उसे व्हाट्सऐप स्टेटस पर पोस्ट कर दिया. इस घिनौनी हरकत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों में आक्रोश है.

घटना रविवार दोपहर की है. कोयंबटूर की एक निजी कंपनी में कार्यरत मृतका अपने पति से अलगाव के बाद एक प्राइवेट वीमेन हॉस्टल में रह रही थी. वह तिरुनेलवेली जिले के मेलापालयम के पास स्थित थरुवई की रहने वाली थी. पुलिस के अनुसार, महिला अपने दो बच्चों को कोयंबटूर में अपनी मां की देखभाल में छोड़कर हॉस्टल में रह रही थी, क्योंकि पति के साथ उसका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था.

इसी दौरान आरोपी एस. बालामुरुगन अपनी पत्नी से मिलने के बहाने महिला हॉस्टल पहुंचा. वहां दोनों के बीच कहासुनी बढ़ी और गुस्से में आरोपी ने हंसिए से पत्नी पर हमला कर दिया. महिला मौके पर ही ढेर हो गई. खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हॉस्टल से भागा नहीं, बल्कि वहीं बैठा रहा.

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी के शव के साथ एक सेल्फी ली और उसे व्हाट्सऐप स्टेटस पर पोस्ट कर दिया, जिसमें उसने लिखा कि उसकी पत्नी ने उसे 'धोखा दिया' है. यह स्टेटस देखने के बाद रिश्तेदार और परिचित दंग रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

रथिनापुरी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. वहीं, घटना के बाद महिला हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों में भारी दहशत फैल गई. विपक्षी दलों ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती अनुमानों के अनुसार हत्या की वजह दांपत्य विवाद और शक बताया जा रहा है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस तकनीकी सबूतों की भी जांच कर रही है.

