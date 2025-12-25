क्रिसमस पर अपनों को भेजें खास संदेश, इन मैसेज से कहें Merry Christmas

> सांता लाए आपके लिए उपहार,
जीवन में हो बस प्यार ही प्यार,
सब करें आपको दुलार,
क्रिसमस हो जाए आपका गुलजार
Merry Christmas
> चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है
और तारों ने आसमान सजाया है,
लेकर तोहफा अमन और प्यार का,
देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है.
मैरी क्रिसमस 2025
> गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,
सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है,
मुबारक हो आपको क्रिसमस का यह प्यारा त्योहार,
हमने आपके लिए यह पैगाम भेजा है.
क्रिसमस की शुभकामनाएं
परिवार और दोस्तों को भेजें ये मैसेज, खास अंदाज में कहें 'मैरी क्रिसमस'
> देवदूत बनकर कोई आएगा
सारी आशाएं तुम्हारी पूरी कर जाएगा
क्रिसमस के इस शुभ दिन पर तोहफे में खुशियां दे जाएगा.
Merry Christmas 2025
> क्रिसमस का उमंग और उत्साह,
हमेशा आपके जीवन को,
खुशियों से सराबोर रखे.
मैरी क्रिसमस 2025
> क्रिसमस लाए आपके जीवन में बहार
हो खुशियां और समृद्धि आपके द्वार
मुबारक को आपके क्रिसमस का त्योहार.
मैरी क्रिसमस