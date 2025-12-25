scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्रिसमस पर अपनों को भेजें खास संदेश, इन मैसेज से कहें Merry Christmas

Merry Christmas Wishes: 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन पर दुनिया भर में ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं. क्रिसमस के दिन लोग चर्च में जाकर यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं और घर में क्रिसमस ट्री सजाते हैं. इस विशेष मौके पर हम आपके लिए कुछ शुभकामना संदेश लाए हैं, जिनके जरिए आप अपने करीबियों, दोस्तों और परिजनों को मैरी क्रिसमस विश कर सकते हैं. 

Advertisement
X
Merry Christmas 2025 (Image- Pixabay)
Merry Christmas 2025 (Image- Pixabay)

> सांता लाए आपके लिए उपहार,
जीवन में हो बस प्यार ही प्यार,
सब करें आपको दुलार,
क्रिसमस हो जाए आपका गुलजार
Merry Christmas 

 

> चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है
और तारों ने आसमान सजाया है,
लेकर तोहफा अमन और प्यार का,
देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है.
मैरी क्रिसमस 2025

सम्बंधित ख़बरें

सो सॉरी: 'सांता आया तोहफा लाया', नेताओं पर चढ़ा क्रिसमस का खुमार
Christmas Tree: 25 दिसंबर को क्यों सजता है ये खास ट्री?
IMD Issued Dense Fog Alert on 25 December weather forecast (File Photo- PTI)
क्रिसमस पर घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी, जानें 25 दिसंबर का मौसम
Christmas Tree
बाइबिल में जिक्र नहीं... जानें फिर क्रिसमस ट्री कैसे बना 25 दिसंबर का हिस्सा?
Delhi Christmas Traffic Advisory: इन रास्तों से बचें

 

> गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,
सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है,
मुबारक हो आपको क्रिसमस का यह प्यारा त्योहार,
हमने आपके लिए यह पैगाम भेजा है.
क्रिसमस की शुभकामनाएं

 

परिवार और दोस्तों को भेजें ये मैसेज, खास अंदाज में कहें 'मैरी क्रिसमस'
 

> देवदूत बनकर कोई आएगा
सारी आशाएं तुम्हारी पूरी कर जाएगा
क्रिसमस के इस शुभ दिन पर तोहफे में खुशियां दे जाएगा.
Merry Christmas 2025


> क्रिसमस का उमंग और उत्साह,
हमेशा आपके जीवन को,
खुशियों से सराबोर रखे.
मैरी क्रिसमस 2025

 

> क्रिसमस लाए आपके जीवन में बहार
हो खुशियां और समृद्धि आपके द्वार
मुबारक को आपके क्रिसमस का त्योहार.
मैरी क्रिसमस 

Advertisement

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement