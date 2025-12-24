Merry Christmas 2025: परिवार और दोस्तों को भेजें ये मैसेज, खास अंदाज में कहें 'मैरी क्रिसमस'

> क्रिसमस आए बनकर उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला

मैरी क्रिसमस 2025

> जीसस का हाथ हो

जीसस का साथ हो

जीसस का निवास हो

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो

Merry Christmas 2025

> बेल बजें, घंटियां खनके,

क्रिसमस की खुशियां हर घर में धनकें

Merry Christmas wishes

> बच्चों का दिन, तोहफों का दिन

सांता आएगा, कुछ तुम्हें देकर जाएगा,

भूल ना जाना उसे शुक्रिया कहना,

यह सादगी यीशु सभी को सिखाएगा

मैरी क्रिसमस 2025

> इस क्रिसमस आपका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह

हरा भरा और भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे

क्रिसमस की हार्दिक बधाई

> होगी रोशनी, सजेंगे घर और बाजार,

मिलकर गले एक-दूजे के मनाएंगे त्योहार,

देखो आ रहा है क्रिसमस लेकर अपने संग,

ढेर सारी खुशियां, उत्साह और नई उमंग

क्रिसमस की शुभकामनाएं!

---- समाप्त ----