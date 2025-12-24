Merry Christmas 2025: परिवार और दोस्तों को भेजें ये मैसेज, खास अंदाज में कहें 'मैरी क्रिसमस'

> क्रिसमस आए बनकर उजाला
खुल जाए आपकी किस्मत का ताला
मैरी क्रिसमस 2025
> जीसस का हाथ हो
जीसस का साथ हो
जीसस का निवास हो
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो
Merry Christmas 2025
> बेल बजें, घंटियां खनके,
क्रिसमस की खुशियां हर घर में धनकें
Merry Christmas wishes
> बच्चों का दिन, तोहफों का दिन
सांता आएगा, कुछ तुम्हें देकर जाएगा,
भूल ना जाना उसे शुक्रिया कहना,
यह सादगी यीशु सभी को सिखाएगा
मैरी क्रिसमस 2025
> इस क्रिसमस आपका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह
हरा भरा और भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे
क्रिसमस की हार्दिक बधाई
> होगी रोशनी, सजेंगे घर और बाजार,
मिलकर गले एक-दूजे के मनाएंगे त्योहार,
देखो आ रहा है क्रिसमस लेकर अपने संग,
ढेर सारी खुशियां, उत्साह और नई उमंग
क्रिसमस की शुभकामनाएं!