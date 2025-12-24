scorecardresearch
 
Merry Christmas 2025: परिवार और दोस्तों को भेजें ये मैसेज, खास अंदाज में कहें 'मैरी क्रिसमस'

Christmas Wishes in Hindi: क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला प्रेम, खुशियों और उल्लास का पर्व है. यह दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म की याद दिलाता है. क्रिसमस पर लोग हर्षोल्लास के साथ एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं. इस अवसर पर आप अपने परिजनों और दोस्तों को खास मैसेज के जरिए क्रिसमस की शुभकामनाएं दे सकते हैं और स्पेशल अंदाज में मैरी क्रिसमस विश कर सकते हैं.

> क्रिसमस आए बनकर उजाला
खुल जाए आपकी किस्मत का ताला
मैरी क्रिसमस 2025

 

> जीसस का हाथ हो
जीसस का साथ हो
जीसस का निवास हो
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो
Merry Christmas 2025

> बेल बजें, घंटियां खनके,
क्रिसमस की खुशियां हर घर में धनकें
Merry Christmas wishes 

 

> बच्चों का दिन, तोहफों का दिन
सांता आएगा, कुछ तुम्हें देकर जाएगा,
भूल ना जाना उसे शुक्रिया कहना,
यह सादगी यीशु सभी को सिखाएगा
मैरी क्रिसमस 2025

 

> इस क्रिसमस आपका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह
हरा भरा और भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे
क्रिसमस की हार्दिक बधाई

 

> होगी रोशनी, सजेंगे घर और बाजार,
मिलकर गले एक-दूजे के मनाएंगे त्योहार,
देखो आ रहा है क्रिसमस लेकर अपने संग,
ढेर सारी खुशियां, उत्साह और नई उमंग
क्रिसमस की शुभकामनाएं!

