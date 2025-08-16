scorecardresearch
 

चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आएंगे, अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात... सीमा विवाद पर होगी बात

चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वांग यी 24वें ‘स्पेशल रिप्रेज़ेंटेटिव्स (SRs) मीटिंग’ में शामिल होंगे. ये वार्ता भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच होती है.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे (File Photo: AP)
चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं. विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि इस दौरान वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर अगले दौर की बातचीत करेंगे.

इस दौरान वांग यी 24वें ‘स्पेशल रिप्रेज़ेंटेटिव्स (SRs) मीटिंग’ में शामिल होंगे. ये वार्ता भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच होती है. अजीत डोभाल और वांग यी इस संवाद प्रक्रिया का नेतृत्व करते हैं, जिसका मकसद 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जारी विवाद का हल तलाशना है.

पिछली बार दिसंबर में डोभाल चीन गए थे और उन्होंने वांग यी के साथ 23वें दौर की वार्ता की थी. यह बैठक उस समय हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कज़ान शहर में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात में विभिन्न संवाद तंत्रों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी.

वांग यी का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन होने वाला है. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे. 

बता दें कि पीएम मोदी 31 अगस्त को तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 साल बाद पहली बार चीन जाएंगे. इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की संभावना भी जताई जा रही है.

