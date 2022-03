चीनी विदेश मंत्री वांग यी अजित डोभाल-जयशंकर से मिले, NSA बोले- बॉर्डर पर शांति के बाद ही भरोसा होगा

चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजिल डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले. अजिल डोभाल से मिलकर वांग यी ने उनको चीन आने का न्योता दिया. दोनों देशों ने माना कि बॉर्डर पर शांति के लिए सेनाओं का पीछे हटना जरूरी है.

बॉर्डर विवाद और कश्मीर पर टिप्पणी के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का यह दौरा काफी अहम है. पाकिस्तान में हुए Organisation of Islamic Cooperation (OIC) समिट में चीन ने कश्मीर पर टिप्पणी की थी, जिसपर भारत ने नाराजगी जताई थी. कल दोपहर तक वांग यी के भारत दौरे पर सस्पेंस बना हुआ था, फिर शाम को वह काबुल में तालिबान से मीटिंग करके दिल्ली पहुंचे थे.

Need to take early&complete disengagement in remaining areas to allow bilateral ties to take their natural course.Continuation of present situation not in mutual interest. Restoration of peace will help build mutual trust:Sources on talks meeting b/w Chinese FM Wang Yi &NSA Doval pic.twitter.com/BilLsysIBq