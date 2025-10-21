चंडीगढ़ में दिल दहलाने वाली वारदात, बेटे ने अपनी ही मां पर किया चाकू से हमला, मौत

चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में आज सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की चाकू मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी बेटा रात को कहीं बाहर से घर लौटा था और आज सुबह उसने अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है जो घटनास्थल से सबूत इकट्ठे कर रही है.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में ये पता चला है कि आरोपी बेटा और मां के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, जिसके बाद ये जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया. हालांकि, हत्या के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है.

पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है, ताकि आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया जा सके. साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी रात को कहां से लौटा था और हत्या के पीछे उसका मकसद क्या था.

