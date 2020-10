एथेनॉल के दाम पर मोदी कैबिनेट ने लिया फैसला, बड़े स्तर पर जूट पैकजिंग को भी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट ने एथेनॉल, जूट और देश में मौजूद बांधों को लेकर फैसले लिए हैं.

केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को एथेनॉल की खरीद के नए तंत्र को मंजूरी दी है, साथ ही दामों को बढ़ाया गया है. इसके साथ ही साल 2021-21 के लिए इथेनॉल के नए रेट तय किए गए हैं, जो कि अब 62.65 रुपये प्रति लीटर तक होगा.

Significant #Cabinet decision taken for the benefit of #Sugarcane Farmers/Manufacturers



New Price fixed for Ethanol produced from sugar- Rs. 62.65/ltr.



Ethanol manufactured from 'B' heavy molasses - Rs. 57.61/ltr.



Ethanol manufactured from 'C' heavy molasses - Rs. 45.69/ltr. pic.twitter.com/kPztyOeJNe