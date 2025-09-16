पीछे पड़े थे गली के कुत्ते, भागते हुए छत पर चढ़ गया सांड... नीचे उतारने में लोगों के छूट गए पसीने, Video

तेलंगाना के आदिलाबाद में एक अजीबोगरीब घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक सांड आवारा कुत्तों के झुंड से बचने के लिए एक घर की छत पर चढ़ गया. इससे पता चलता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी जान पर बन आने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं.

यह घटना सोमवार सुबह भोरज मंडल के निराल गांव में हुई. शेख गफूर नाम के एक किसान ने अपने सांड को घर के बाहर बांध रखा था. अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया. इससे घबराया सांड रस्सियों से छूटकर अपनी जान बचाने के लिए भागा.

बचने की कोशिश में वह एक घर के बगल में पत्थरों के ढेर पर चढ़ गया और छत पर छलांग लगा दी. घर की छत पर सांड के खड़े होने के असामान्य दृश्य को देखकर ग्रामीण दंग रह गए. काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से सांड को नीचे उतारा. देखें VIDEO:-

घटना के दौरान छत को मामूली नुकसान पहुंचा. इस बीच, छत पर सांड के वीडियो और तस्वीरें, जिन्हें ग्रामीणों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया था, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

