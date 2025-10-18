केरल के मलप्पुरम में फीस न चुकाने पर बच्चे को स्कूल बस में चढ़ने से रोका

केरल के मलप्पुरम जिले में एक पांच साल के बच्चे को स्कूल बस में चढ़ने से मना कर दिया गया. बताया गया कि बच्चे के परिवार ने बस की फीस समय पर नहीं दी थी, जिसके कारण उसे बस में बैठने नहीं दिया गया.

परिवार ने दर्ज कराई शिकायत

यह घटना गुरुवार को हुई, जिसके बाद बच्चे के परिवार ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने परिवार और स्कूल दोनों को बातचीत के लिए थाने बुलाया था.

सोमवार को होगी सुनवाई

पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार शुक्रवार को नहीं आ सका और शनिवार को स्कूल बंद था. अब दोनों पक्षों को सोमवार को थाने बुलाया गया है ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके.

स्कूल प्रशासन ने लगाए आरोपों से इनकार

पुलिस के अनुसार, स्कूल प्रशासन ने बच्चे के परिवार के आरोपों से इनकार किया है. फिलहाल जांच जारी है और सोमवार को दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

---- समाप्त ----