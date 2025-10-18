scorecardresearch
 

Feedback

केरल के मलप्पुरम में फीस न चुकाने पर बच्चे को स्कूल बस में चढ़ने से रोका

केरल के मलप्पुरम जिले में एक 5 साल के बच्चे को स्कूल बस में चढ़ने से रोक दिया गया क्योंकि उसके परिवार ने बस की फीस नहीं भरी थी. घटना के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों पक्षों को सोमवार को थाने बुलाया है. स्कूल प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया है.

Advertisement
X
बच्चे के परिवार ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. (Photo: Representational)
बच्चे के परिवार ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. (Photo: Representational)

केरल के मलप्पुरम जिले में एक पांच साल के बच्चे को स्कूल बस में चढ़ने से मना कर दिया गया. बताया गया कि बच्चे के परिवार ने बस की फीस समय पर नहीं दी थी, जिसके कारण उसे बस में बैठने नहीं दिया गया.

परिवार ने दर्ज कराई शिकायत
यह घटना गुरुवार को हुई, जिसके बाद बच्चे के परिवार ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने परिवार और स्कूल दोनों को बातचीत के लिए थाने बुलाया था.

सोमवार को होगी सुनवाई
पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार शुक्रवार को नहीं आ सका और शनिवार को स्कूल बंद था. अब दोनों पक्षों को सोमवार को थाने बुलाया गया है ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव हुआ है. (File Photo: ITG)
दिवाली पर बदली दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, जान लें कब है पहली और लास्ट ट्रेन 
अस्पताल में चल रहा है पेट डॉग रॉकी का इलाज. (Photo: ITG)
कोबरा से भिड़ गया था डॉग, मालकिन की जान बचाने वाले रॉकी की कैसी है सेहत? 
तनाव के चलते छात्रा का स्कूल छोड़ने का फैसला. (Photo: Representational )
केरल हिजाब विवाद: अब स्कूल वापस नहीं जाना चाहती 8वीं की छात्रा 
-Human skeleton found on terrace of two-storey building in Malappuram
मलप्पुरम में दो मंजिला इमारत की छत पर मिला मानव कंकाल, बदबू आने से खुला राज 
कोच्चि में कैथोलिक चर्च की मदद से चल रहा एक स्कूल हिजाब को लेकर घिर चुका. (Photo- Pixabay)
केरल में ईसाई और मुस्लिम आबादी के बीच क्यों बढ़ी कड़वाहट? 

स्कूल प्रशासन ने लगाए आरोपों से इनकार
पुलिस के अनुसार, स्कूल प्रशासन ने बच्चे के परिवार के आरोपों से इनकार किया है. फिलहाल जांच जारी है और सोमवार को दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement