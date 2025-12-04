सांसद बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का निधन, बोलीं 'आपका जाना...'

मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के पिता और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया. अपने पिता के निधन के बारे में बांसुरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया पर पिता के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उनके स्नेह, अनुशासन, सरलता और राष्ट्रप्रेम को याद किया. उन्होंने कहा कि पिता की विरासत और आशीर्वाद उनकी आगे की यात्रा का आधार होंगे.

उन्होंने पिता के निधन की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, 'पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्रप्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी हैं जो कभी मंद नहीं होगी. आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब मां के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य में, शाश्वत शांति में.'

आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब माँ के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य… pic.twitter.com/imqpUb2DMS — Bansuri Swaraj (@BansuriSwaraj) December 4, 2025

उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है और आपकी विरासत, आपके मूल्य और आपका आशीर्वाद ही मेरी आगे की हर यात्रा का आधार रहेंगे.

