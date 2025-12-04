scorecardresearch
 
सांसद बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का निधन, बोलीं 'आपका जाना...'

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया है. इस बारे में उनकी बेटी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है.

स्वराज कौशल का निधन. (photo: @BansuriSwaraj)
मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के पिता और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया. अपने पिता के निधन के बारे में बांसुरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया पर पिता के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उनके स्नेह, अनुशासन, सरलता और राष्ट्रप्रेम को याद किया. उन्होंने कहा कि पिता की विरासत और आशीर्वाद उनकी आगे की यात्रा का आधार होंगे.

उन्होंने पिता के निधन की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, 'पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्रप्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी हैं जो कभी मंद नहीं होगी. आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब मां के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य में, शाश्वत शांति में.'

उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है और आपकी विरासत, आपके मूल्य और आपका आशीर्वाद ही मेरी आगे की हर यात्रा का आधार रहेंगे.

