बेंगलुरु में मेड ने पालतू डॉगी को लिफ्ट में पटककर मार डाला, CCTV में कैद हुई बेरहमी, मौके से फरार

बेंगलुरु से जानवरों के प्रति क्रूरता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बगलुरु इलाके में एक घरेलू काम करने वाली महिला ने एक पालतू कुत्ते को मार डाला. ये घटना 31 अक्टूबर को एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया.

वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी महिला, जिसकी पहचान पुष्पलता के रूप में हुई है, लिफ्ट के अंदर कुत्ते को जोर से फेंकती है और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करती है. कुत्ते की मालकिन राशी पूजारी ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस के मुताबिक पुष्पलता पिछले डेढ़ महीने से इस परिवार के साथ काम कर रही थी लेकिन घटना के बाद से फरार है.

पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया है. इस धारा के तहत जानवरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या उनकी हत्या करना एक आपराधिक अपराध है, जिसकी सजा पांच साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है. ये अपराध बिना वारंट गिरफ्तारी योग्य माना गया है.

यहां देखें घटना का पूरा CCTV फुटेज

पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है. इसी साल जून महीने में भी महादेवपुरा इलाके में एक महिला ने अपने लैब्राडोर कुत्ते की हत्या कर दी थी और उसका शव कई दिनों तक फ्लैट में छिपाकर रखा था. बताया गया कि यह घटना काला जादू से जुड़ी हो सकती है.

उस मामले में आरोपी त्रिपर्णा पाइक जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले में आरोपी मेड को पुलिस तलाश कर रही है. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है.

