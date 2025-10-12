scorecardresearch
 

बेंगलुरु: ड्राइवर को अचानक पड़ा दौरा, बस ने 9 वाहनों को रौंदा... CCTV में कैद हुई घटना

चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास BMTC की एक बस बेकाबू होकर 9 वाहनों से टकरा गई. बताया जा रहा है कि ड्राइवर को अचानक दौरा (फिट्स) पड़ गया, जिससे उसने गलती से एक्सीलेरेटर दबा दिया. हादसे में एक ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है. कुब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

बस चालक ने दौरा पड़ने के बाद गलती से एक्सीलेरेटर दबा दिया था (Photo: AI-Generated)
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास आज एक बड़ा हादसा हो गया. BMTC (बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) की एक बस अनियंत्रित होकर 9 वाहनों से टकरा गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बस चालक को अचानक दौरा (फिट्स) पड़ा और उसने गलती से एक्सीलेरेटर दबा दिया. इससे बस बेकाबू होकर आगे बढ़ती गई और एक के बाद एक वाहन को टक्कर मार दी. 

इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बस ड्राइवर को अचानक दौरे पड़ने लगे, और बस लगातार आगे बढ़ती चली गई. 

इस दौरान कंडक्टर आगे बढ़ा और उसने बस को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन समय रहते वह बस को नहीं रोक सका. बस ने 9 वाहनों को रौंद दिया. बस ने ऑटो, कार और बाइक को टक्कर मारी थी.

हादसे में एक ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, कुब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने कहा कि फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.

वहीं, शहर में हुए एक दूसरे दर्दनाक हादसे में 9 साल की बच्ची की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक ये घटना राजाजीनगर के पंचजन्य विद्या पीठ स्कूल के पास हुई, जब बच्ची अपनी दो बहनों के साथ सड़क पार कर रही थी. बच्ची की पहचान भुवना के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि सड़क पार करते समय BMTC बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं. तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

