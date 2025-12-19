scorecardresearch
 
5 साल के मासूम पर बर्बर हमला...,पड़ोसी ने फुटबॉल की तरह मारी लात, दहला देगा वीडियो

बेंगलुरु के थ्यागराजनगर में खेलते समय पांच वर्षीय बच्चे पर कथित हमले ने बेंगलुरु को झकझोर दिया. आरोपी ने बच्चे को बेरहमी से लात मार दी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने अदालत की अनुमति लेकर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा. घटना ने बच्चों की सुरक्षा और पड़ोस में बढ़ती हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सीसीटीवी में कैद हुआ बच्चे पर हमले का खौफनाक वीडियो (Photo: ITG)
कर्नाटक  में बेंगलुरु शहर के थ्यागराजनगर इलाके में मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पांच वर्षीय बच्चे को कथित तौर पर एक राहगीर ने 'फुटबॉल की तरह' लात मार दी. यह घटना 14 दिसंबर को दोपहर करीब सवा एक की बताई जा रही है, जब बच्चा अपनी नानी के घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था.

पीड़ित बच्चे की पहचान 5 साल के नीव जैन के रूप में हुई है. बच्चे की मां दीपिका जैन के अनुसार, वह अपने बड़े भाई मनोज के घर आई हुई थीं. उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, जिसकी पहचान रंजन के रूप में हुई है, अचानक आया और बिना किसी बात या उकसावे के बच्चे को जोरदार लात मार दी.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने बच्चे को इस कदर लात मारी कि वह जमीन पर गिर पड़ा. गिरने से बच्चे की भौंह के ऊपर खून बहने लगा और हाथ-पैरों में गंभीर खरोंचें आईं. परिजनों का कहना है कि आरोपी स्थानीय इलाके में पहले भी लोगों से मारपीट और गाली-गलौज के लिए जाना जाता है, जिससे क्षेत्र में डर का माहौल बना रहता है.

घटना के बाद परिजन बच्चे को तुरंत इलाज के लिए ले गए और बाद में बनशंकरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. चूंकि यह मामला शुरू में गैर-संज्ञेय (नॉन-कॉग्निज़ेबल) प्रकृति का था, इसलिए पुलिस ने इसे एनसीआर संख्या 255/2025 के तहत दर्ज किया. विस्तृत जांच की आवश्यकता को देखते हुए पुलिस ने 15 दिसंबर 2025 को माननीय द्वितीय एसीजेएम कोर्ट से अनुमति प्राप्त की.

अदालत की अनुमति के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 115(2) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी रंजन को गिरफ्तार भी किया, हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की आगे की जांच जारी है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस घटना ने इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है. स्थानीय निवासियों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.  

