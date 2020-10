CAA पर बंगाल में रार, नड्डा के बयान पर महुआ का पलटवार- कागज से पहले दिखा देंगे दरवाजा

देश में बिहार विधानसभा चुनाव का जोर जारी है, लेकिन इसी के साथ अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की भी हलचल बढ़ गई है. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बंगाल की रैली में नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सीएए को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. अब इसी बयान पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है.



टीएमसी सांसद और लोकसभा में पार्टी की मुखर आवाज़ महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर जेपी नड्डा को जवाब दिया है. उन्होंने लिखा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सीएए जल्द ही लागू किया जाएगा. बीजेपी सुन ले, हम आपको कागज़ दिखाने से पहले ही दरवाज़ा दिखा देंगे.

JP Nadda in WB - says CAA to be implemented soon



Listen up @BJP - we will show you the door long before we show you our papers!