अब कूड़े फेंकने वाले का पीछा कीजिए और झट से कमा लीजिए 250 रुपये

बेंगलुरु की स्वच्छता बढ़ाने के लिए BBMP ने एक अनोखी पहल शुरू की है,जिसमें नागरिक सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके विभाग को भेज सकेंगे. इसके लिए उन्हें इनाम को तौर पर 250 रुपये दिए जाएंगे. BBMP के इस अभियान का उद्देश्य कूड़ा फेंकने वालों को रोकना और स्वच्छता को जनआंदोलन बनाना है.

बेंगलुरु में सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर लगेगा जुर्माना. (PTI photo)
बेंगलुरु की साफ-सफाई को मजबूत करने के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने एक अनोखी पहल शुरू की है. अब कोई भी नागरिक सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकते हुए लोगों का वीडियो बनाकर BBMP को भेज सकता है और इसके लिए लोगों को 250 रुपये इनाम भी मिलेगा. इस अभियान को घोषणा दोपहर तीन बजे की जाएगी. 

BBMP ने बताया कि ये अभियान 'लिटर बग्स' (कचरा फेंकने वालों) को रोकने के लिए चलाया जा रहा है, जहां लोगों सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले का वीडियो व्हाट्सऐप नंबर या विशेष ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकेंगे. ये दोनों माध्यम ये सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया जटिल न हो और अधिक से अधिक लोग इस अभियान में भाग ले सकें.

बीबीएमपी की इस योजना का मकसद स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना है. कोई भी नागरिक सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकने वाले व्यक्ति का स्पष्ट वीडियो बनाकर विभाग को भेज सकता है. वीडियो के आधार पर दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा और रिपोर्ट करने वाले को ₹250 का पुरस्कार मिलेगा. ये एक सीधा तरीका है, जिससे आम जनता शहर को साफ रखने में भागीदार बन सकती है.

बीबीएमपी का मानना है कि इस प्रोत्साहन योजना से सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने की आदतों पर सख्ती से लगाम लगेगी और ये एक सामुदायिक निगरानी सिस्टम की तरह काम करेगा जो स्वच्छता के स्तर को बढ़ाएगा.

---- समाप्त ----
