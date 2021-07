कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई, येदियुरप्पा की जगह संभाली कमान

कर्नाटक (Karnataka) में आज से नए मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई (Basavaraj Bommai) का शासन चलेगा. बुधवार सुबह 11 बजे बसवराज बोम्मई ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. अभी सिर्फ बी. बोम्मई ने ही शपथ ली है यानी मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा.

Basavaraj Bommai sworn-in as the new Chief Minister of Karnataka pic.twitter.com/4RPPysdQBa