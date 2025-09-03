सिलीगुड़ी में पकड़े गए 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए... राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन और दर्जी बनकर कर रहे थे काम

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 41वीं बटालियन ने एक सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है. ये तीनों घुसपैठिए भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और यहां काम भी कर रहे थे.

एजेंसी के अनुसार, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 41वीं बटालियन को जानकारी मिली थी. इसके बाद टीम ने पानीटंकी में छापेमारी कर अमल रॉय, गौतम रॉय और प्रीतम रॉय नाम के तीन लोगों को हिरासत में लिया. ये सभी खारिबाड़ी पुलिस स्टेशन एरिया में रह रहे थे. पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद हुए. अधिकारियों ने बताया कि ये तीनों आपस में चचेरे भाई हैं. जांच में यह खुलासा हुआ कि तीनों ने अलग-अलग तरीकों से भारतीय सीमा में प्रवेश किया था.

प्रीतम रॉय पिछले साल 1 अप्रैल को वैध वीजा के साथ भारत आया था, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह यहीं रुका रहा. उसने एक राजमिस्त्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया था. वहीं गौतम रॉय ने पिछले साल 5 दिसंबर को कूचबिहार के हल्दिबाड़ी के रास्ते अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश किया था.

भारत आने के बाद वह पानीटंकी में एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम कर रहा था. अमल रॉय हाल में सीमा पार करके आया था. उसने इस साल फरवरी में चांगराबांधा के रास्ते भारत में प्रवेश किया और एक दर्जी की दुकान में काम करने लगा था. अधिकारियों का कहना है कि तीनों से पूछताछ की जा रही है, ताकि उनके यहां रहने के मकसद और किसी संभावित संगठित गिरोह से उनके संबंध का पता लगाया जा सके. गिरफ्तारी के बाद तीनों को पुलिस को सौंप दिया गया है, जो आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

