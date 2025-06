दोगुनी रफ्तार में हो रहा एशिया में गर्मी का तांडव, बार‍िश भी नहीं पीछे... जानिए कैसे भारत झेल रहा तगड़ा झटका

एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार जमीन समंदर के मुकाबले जल्दी गर्म होती है. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं एशिया के आसपास के समंदर भी उतनी ही तेजी से तप रहे हैं. समंदर का तापमान हर दशक में 0.24 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है जो दुनिया के औसत (0.13 डिग्री) से दोगुना है.

Asia is heating up and India is feeling the burn (Representational Image)