scorecardresearch
 

Feedback

'20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जरूरी है मध्यम वर्गीय परिवार की सुरक्षा', जानें- ऐसे क्यों बोले अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से समाज में एक कुरीति फैल रही है. इस तरह से देश में एक समस्या बन चुकी है, जिससे 45 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं. 20 हजार करोड़ रुपए मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब से निकल चुके हैं."

Advertisement
X
अश्विनी वैष्णव ने बताया गेमिंग बिल का मकसद (Photo: PTI)
अश्विनी वैष्णव ने बताया गेमिंग बिल का मकसद (Photo: PTI)

केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 'प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल' पेश किया. इस पर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और इस बिल का विरोध किया गया. विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने बिल पर डिबेट नहीं किया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमाम तरह के पहलुओं पर आजतक के साथ बातचीत की है.

उन्होंने बिल पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम लोग डिबेट के लिए तैयार थे. विपक्ष को डेमोक्रेसी और संविधान में कोई विश्वास नहीं है. वो लोग वेल में आकर चिल्लाते हैं. चुनाव आयोग के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर कैंपेन किया जाता है."

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से समाज में एक कुरीति फैल रही है. इस तरह से देश में एक समस्या बन चुकी है, जिससे 45 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं. 20 हजार करोड़ रुपए मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब से निकल चुके हैं. उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए समाज के हर वर्ग से हर पार्टी के सांसदों से यह डिमांड आ रही थी कि इस पर रोक लगाई जाए."

सम्बंधित ख़बरें

Chaos in Parliament over the bill to remove the PM-CM, opposition protests.
PM-CM को हटाने वाले बिल पर संसद में बवाल, विपक्ष का विरोध जारी 
fraud accused in custody of Sambhal Police (Photo: ITG)
400 रुपये दिहाड़ी, खाते में 1 करोड़ 70 लाख... संभल में ऑनलाइन गेमिंग घोटाले का ऐसे हुआ पर्दाफाश 
Ashwini Vaishnaw
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक लोकसभा से पास, अश्विनी वैष्णव बोले- ई गेमिंग को प्रमोट करेंगे, लेकिन... 
PM Narendra Modi
सुदर्शन चक्र मिशन, समुद्र मंथन... लाल किले से PM मोदी ने किए ये 9 बड़े ऐलान 
Ashwini Vaishnaw, Kiren Rijiju
लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश, विपक्ष पर भड़के रिजिजू, बोले- अब तो बच्चे भी... 

कैसे इस बिल पर आगे बढ़े, इसका क्या आधार है?
 
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लंबे वक्त से गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एंगेजमेंट चल रहा था, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह एंगेजमेंट पर बातचीत चल रही थी. पॉजिटिव इंपैक्ट को प्रमोट करना चाहिए. समाज में सीरियस समस्या आ रही है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं. इन सब चीजों पर कंट्रोल पाने के लिए काफी दिनों से प्रयास चल रहा था. इसीलिए इस पर अब कठोर कदम उठाना पड़ा. 

Advertisement

अश्विनी वैष्णव ने कहा, "जब भी समाज में कोई कुरीति और बड़ी समस्या आती है, तो कदम उठाने पड़ते हैं. मिडिल क्लास परिवार और रेवेन्यू के बीच हमने मिडिल क्लास परिवार को हमने चुना. रेवेन्यू से ज्यादा जरूरी मध्यमवर्गीय परिवारों की सुरक्षा है."

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन गेमिंग विधेयक लोकसभा से बिना चर्चा पास, अश्विनी वैष्णव बोले- ई गेमिंग को प्रमोट करेंगे, लेकिन...

ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन की चिट्ठी पर सवाल...

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गेम मेकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है, हम उसे प्रमोट कर रहे हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज हम मुंबई में खोल चुके हैं. गेम मेकिंग एक ऐसा फील्ड है, जिसमें भारत को गेम मेकिंग हब बनाना है. इसके लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं. 

क्या लोग गैरकानूनी तरीकों तरफ नहीं चले जाएंगे?

अश्विनी वैष्णव ने कहा, "समाज में निगेटिव प्रभाव करने वाले पदार्थों से बचने के पूरे प्रयास करने चाहिए. जो गैरकानूनी है, अगर उसके लिए लोग प्रयास करते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश तो करनी ही चाहिए. इसमें राज्य सरकारों की प्राथमिक भूमिका रहेगी."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement